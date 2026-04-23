Napravili lažnu naplatnu rampu i uzeli 700.000 evra za ''putarinu''

Godinu i po dana, hiljade vozača plaćalo je putarinu koja nikada nije postojala.

Ili bolje rečeno, da, postojala je, ali je bila potpuno lažna. Prevaranti su uspjeli da naplate ilegalne putarine naplate oko 700.000 evra prije nego što su otkriveni. Ova cifra nije ni prići srpskoj putarskoj mafiji, koja je s početka 2000-ih ojadila budžet za desetine miliona evra, ali sistem koji je napravljen je, po bizarnosti, nezapamćen.

Situacija u indijskoj državi Gudžarat zvuči kao filmska radnja koja je dobro funkcionisala 18 mjeseci. Sve zahvaljujući lažnoj infrastrukturi koja je savršeno replicirala “scenu” prave naplatne rampe na auto-putu.

Plan je bio osmišljen do najsitnijih detalja, počevši od samog prostora naplatne rampe. Organizatori su iskoristili prostor napuštene fabrike keramike da izgrade objekat koji je savršeno imitirao pravu naplatnu rampu.

Betonska konstrukcija, pokretne rampe, signalizacija, pa čak i upravljanje saobraćajem… sve je bilo osmišljeno tako da vozači vjeruju da voze zvaničnim putem. Ključ je bio i u cijeni. Lažna putarina je koštala oko upola manje od prave, što je podstaklo vozače da se okrenu ovoj alternativi.

Prevara je išla dalje od “scenskih rekvizita” infrastrukture. Prevaranti su opravdavali postojanje naplatne rampe tvrdeći da će prihod biti iskorišten za izgradnju hramova u obližnjem gradu. Argument koji je, u lokalnom kontekstu, dodatno ojačao kredibilitet operacije i mjesecima sprečavao sumnje.

Međutim, prevara je na kraju otkrivena zbog “sitnice”. Zvanični auto-put, udaljen samo nekoliko kilometara, zabilježio je neobično nizak saobraćaj. To je, naravno, privuklo pažnju koncesionara.

Vlasti su počele da istražuju ovu anomaliju i analiza satelitskih snimaka otkrila je postojanje neodobrene infrastrukture koja je preusmjeravala veliki dio saobraćaja.

U tom trenutku je prevara razotkrivena.

Uhapšeni nakon naplate 700.000 evra

Indijska policija uhapsila je vlasnike zemljišta i upravnike ilegalne naplatne rampe, a svi su optuženi za organizovanje i vođenje jedne od najvećih prevara u saobraćaju poslednjih godina. Slučaj se dogodio 2023. godine, ali je kasnije dobio međunarodnu pažnju zbog svog neobičnog koncepta i izvršenja, piše Marca.

Više od prikupljenog iznosa, ono što je zapanjujuće jeste složenost prevare i lakoća kojom je toliko dugo ostala neprimjećena. Jer, 18 mjeseci, niko nije sumnjao…

