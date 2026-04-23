CIK tvrdi - "Sve je po zakonu"; Jarić pita: "Koliko vam je obećano od razlike u cijeni?"

Stojimo iza zakonitosti donošenja svoje odluke – to je odgovor CIK-a dan nakon što je vlasnik firme koja je dostavila cjenovno najpovoljniju ponudu na tenderu saopštio da mu je nuđeno 2 miliona maraka da odustane od posla, a članovi CIK tražili mito.

Predmetni navodi pojedinaca su pritisak na Kancelariju za razmatranje žalbi, a iznošenjem netačnih tvrdnji želi se kompromitovati i zaustaviti najveći pokušaj jačanja integriteta izbornog procesa u BiH u istoriji održavanja demokratskih izbora, piše CIK u saopštenju.

"Posebno želimo istaći da su iznesene opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita u postupku predmetne javne nabavke od strane članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kao i o pritiscima predstavnika međunarodne zajednice na članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pri odlučivanju o izboru najpovoljnijeg kvalifikovanog ponuđača. Zato javno pozivamo nadležne institucije da sve navode ispitaju, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine im apsolutno stoji na raspolaganju", navode iz CIK-a.

BiH CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

Nadležne institucije iz ovog pisma nisu identifikovane, ali ako se to odnosi na Tužilaštvo BiH – poslije jučerašnjeg „ne znamo mi ništa“, danas bez odgovora na naša pitanja.

CIK-u danas na „iksu“ u seriji postova odgovara vlasnik „Planet Softa“.

"Dali ste posao firmi koja je osnovana 12 dana nakon objavljivanja tendera, firmi koja nema bilanse poslovanja i nije u PDV sistemu, firmi koja je ponudila 17 miliona veću cijenu od „Planet Softa“. „Koliko vam je obećano od razlike u cijeni?“, pita Vedran Jarić.

BiH Jarić: Nudili mi dva miliona da se povučem sa tendera, iza svega stoji Kristijan Šmit

"Štampanje listića u zadnja dva izborna ciklusa koštalo 2,8 miliona maraka, Smartmatikova ponuda skromnih 9 i po miliona. Skoro 7 miliona maraka za podmiriti zainteresovane. Ovo pokazuje čist kriminal većine članova CIK-a! Da je pravne države, veći broj članova CIK-a bi bio iza rešetaka", navodi Jarić.

Jarić još piše da je posao dat firmi koja je drugdje u svijetu već tužena za davanje mita. CIK je, pored tvrdnji da su članovi tražili ili očekivali mito, a od svega što su predstavnici „Planet Softa“ saopštili na jučerašnjoj konferenciji za medije, demantovao još omjere u pojedinim fazama glasanja unutar Komisije za nabavku prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Odmah u sljedećoj rečenici navedeno je da CIK nema podatak o načinu glasanja Komisije za javne nabavke. Konačno glasanje Kancelarije za žalbe BiH još se čeka, skoro mjesec nakon što se „Planet Soft“ žalio na izbor najpovoljnijeg ponuđača.