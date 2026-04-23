Propagandni rat - meta dobro poznata: Bošnjačka dijaspora u SAD-u izvrijeđala Dodika

U BiH, gdje riječi često vrijede više od djela, još jedna izjava zapalila je prostor koji odavno tinja. Reklo bi se očekivano, posebno kada su u pitanju bošnjački propagandisti.

Po ko zna koji put meta je dobro poznata - Milorad Dodik, a povod – niz uvreda i poziv na protest koji su brzinom društvenih mreža postali važniji od samog razloga dolaska Dodika u SAD.

Već uhodanom kvazipolitičkom retorikom, lični napadi i pozivi na ulicu ponovo su servirani kao vijest. Naime, lider SNSD-a bi trebalo da 30. aprila posjeti Univerzitet "Džadson" u saveznoj državi Ilinois, na kojem će dobiti nagradu za liderstvo i odbranu demokratije, te bi trebalo da održi govor.

BiH Propagandni rat ne jenjava: "Bošnjakinja" brutalno izvrijeđala Dodika i pozvala na protest

To je zasmetalo, onim koji se predstavljaju kao tzv. demokrate i liberali, a u stvari su klasični muslimanski propagandisti.

"Milorad Dodik, osuđeni kriminalac, koji je sankcionisan od SAD-a dobiće nagradu Univerziteta u Ilinoisu. Milorad Dodik je fašista, osuđeni kriminalac", navodi osoba koja se predstavljala kao "Bošnjakinja u dijaspori".

Osoba sa snimka čiji identitet nije naveden, a koja se predstavlja, kao Bošnjakinja u dijaspori pozvala je na protest protiv dolaska lidera SNSD-a. Poziv na protest, sam po sebi, nije problem. Protest je legitimno sredstvo izražavanja nezadovoljstva. Ali kada se temelji na retorici koja više liči na lični obračun nego na artikulisanu kritiku, onda se i njegova snaga razvodnjava. Za prvog čovjeka SNSD-a ovakve poruke nisu iznenađenje.

Ipak, kaže da je zbog lošeg zdravstvenog stanja njegove majke neizvjesna najavljena posjeta SAD.

"Radovao sam se odlasku u SAD, gdje bi na univerzitetu u Čikagu trebalo da dobijem priznanje. Nevjerovatno da su predstavnici Bošnjaka tražili da im se zbog toga dozvoli protest ispred te ustanove. Osuđen sam za to što ne poštujem Kristijana Šmita, potomka fašista koji ovdje nameće svoju volju, a muslimani to podržavaju. Onda nam kažu" hoćemo da živimo s vama". Hoće, ali pod njihovim uslovima, ali ja nisam za to da živimo pod njihovim uslovima", kaže Dodik.

Kada politički govor sklizne na nivo uvrede, to nije hrabrost, to je odsustvo argumenta. Smeta im što su Srpska, ali i Milorad Dodik postali relevantni sagovornici na međunarodnoj sceni, smatraju analitičari.

"Svi ovi napadi na predsjednika Dodika su zbog ovih uspjeha koje je on uspio da postigne, saradnja sa delegacijom i administracijom SAD-a", kaže Dževad Galijašević, analitičar.

Cilj je isključivo mobilizacija sopstvenog tabora. Kada se protesti pozivaju kroz bijes, a ne kroz ideju, to nije građanski otpor, to je politički performans. Pozivanje na linč, traženje volontera da zabrane dolazak Dodiku pokazuje samo da Bošnjacima nije stalo do pomirenja već do dizanja tenzija.

Nije problem u jednoj uvredi, niti u jednom pozivu na protest. Problem je u obrascu koji dolazi iz Sarajeva, u konstantnom podizanju tenzija bez ikakve namjere da se one riješe. To nije politika, to je strategija održavanja haosa. A haos je, očigledno, jedino mjesto gdje ovakav politički narativ može da opstane.