Konaković u blamiranju nadmašio Alkalaja i Turkovićevu

Funkcioner NiP-a Elmedin Konaković, kome je u raspodjeli izbornog plijena u ovom mandatu vlasti pripala pozicija ministra inostranih poslova, ne samo da nije odgovorio zadatku, nego je u urušavanju ugleda BiH u diplomatskim i međususjedskim odnosima otišao i korak dalje od svojih prethodnika u toj vrućoj fotelji, prije svih Bisere Turković i Svena Alkalaja, poznatijih po svojoj samovolji i kršenju Ustava BiH.

Elmedin Konaković je trenutni ministar inostranih poslova BiH i član stranke Narod i pravda, dio koalicije „trojka“.

Kritikovan je zbog diplomatskih aktivnosti, uključujući slanje nota Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, kao i istupa na međunarodnim forumima.

Opozicioni političari i pojedini pravni stručnjaci optužuju ga za prekoračenje nadležnosti i narušavanje ustavnog okvira Ministarstva inostranih poslova.

Konaković je izazvao reakcije nakon izjava o regionalnim odnosima, uključujući komentare na račun Srbije i pojavljivanje Milorada Dodika uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Njegov rad je u javnosti predmet sporova, pri čemu jedni smatraju da doprinosi tenzijama u regionu, dok drugi ističu da djeluje u skladu sa političkim stavovima svoje stranke.

Konaković je sedmi po redu ministar inostranih poslova BiH, a prije njega su bili Jadranko Prlić (HDZ BiH), Zlatko Lagumdžija (SDP) u dva navrata, Mladen Ivanić (PDP), Sven Alkalaj (SBiH), Igor Crnadak (PDP) i Bisera Turković (SDA).

Iako se tvrdilo da će pozicija šef bh. Diplomatije u ovom sazivu vlasti da pripadne strankama iz Republike Srpske, funkciju je dobio Konaković koji je lider stranke Narod i pravda dio vladajuće bošnjačke "trojke" u kojoj su još SDP BiH i Naša stranka.

Iako se uvjeravalo da nastupilo vrijeme da se stvari uvedu u okvire zakona i na polju diplomatije, do toga ne samo da nije došlo nego je, prema riječima stručnjaka i sagovornika "Glasa", dodatno srozan ugled BiH i produbljen jaz u odnosima sa susjedima zbog poteza ministra Konakovića.

On je, naime, tokom mandata kritikovan zbog diplomatskih nota koje je slao u Srbiju, Crnu Goru, mahom zbog odnosa tih zemalja sa Republikom Srpskom i njenim političkim rukovodstvo, te u Hrvatsku i to nakon što je tamošnji predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića prilikom posjete BiH rekao da vjeruje da će koncept tri konstitutivna naroda na kraju prevladati.

Konaković je nedavno upozoren da pazi šta priča i od strane srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović nakon izjave da u situacijama kada članovi Predsjedništva nemaju usaglašen stav o nekom pitanju, MIP i on kao ministar imaju širinu i zakonski okvir da iznose informacije o BiH onako kako smatraju da je ispravno.

"Nijedno slovo Ustava ne predviđa da Ministarstvo inostranih poslova ili ministar sebi mogu prigrabiti nadležnosti i djelovati umjesto Predsjedništva. Prema tome, Konaković je prevarant i kriminalac koji uporno krši Ustav. To što je neprocesuiran svjedoči o činjenici da je pravosuđe više zainteresovano za izmišljeno, nego za stvarno kršenje Ustava. Inače, sve što priča Konaković su najobičnije budalaštine. Njega više ni u Sarajevu niko ne uzima za ozbiljno, a kamoli izvan njega. Koliko je relevantan vidi se i po lupetanju. On pojma nema ni ko, ni kod koga, ni kada, ni kojim povodom dolazi u Srpsku. Skuplja kafanske tračeve pa ih onda plasira u javnost glumatajući obaviještenost, a u stvari se samo blamira", istakla je nedavno Cvijanovićeva.

Poslednje u nizu kritika, mahom iz Srpske, na Konakovićevo ponašanje su uslijedile nakon foruma u Antaliji na kojem se obrušio na rukovodstvo Srbije, negodujući što je nedavno uz Aleksandra Vučića na konferenciji za novinare stajao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik.

"Ako imate konferenciju za novinare, a respektujete BiH, zašto je Vučić pozvao osuđenog Dodika da stoji s njim na presu i posle toga poslao poruku da će imati najjaču vojsku u regiji", izjavio je Konaković na forumu.

Na taj njegov nastup u Turskoj reagovala je šef Kluba poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić.

"Konaković je elementarna nepogoda za sve narode u BiH. S takvim likovima nema napretka", rekla je Vulićeva, uz opasku da on skandaloznim istupima skreće pažnju, svjestan da mu otkucavaju posljednji dani u politici.

Konakovićev rad gotovo svakodnevno na društvenoj mreži "Iks" kritikuje pravnik iz Sarajeva Damir Sakić.

"Ministarstvo je privatizovao i izveo iz ustavnih okvira, a nije tačno ni što priča. Ministarstvo je isključivo administrativno-tehnički aparat, odnosno pomoćni organ Predsjedništva kao i kompletni Savjet ministara". izjavio je Sakić za Glas Srpske

Cjelokupni mandat je, dodao je, protekao u vanustavnoj atmosferi.

"Koristio je svaku priliku za promociju vlastitih ciljeva, politika i kao što vidimo i na poslednjem forumu pokušaju narušavanja odnosa između Srbije i BiH, na način da je iznosio svoje privatne stavove, a ne usaglašene stavove. Iza mandata Konakovića ostaje nepopravljiva šteta, ali se nadam će BiH u narednom sazivu imati ministra koji će raditi svoj posao u skladu sa nadležnostima i u dogovoru sa Predsjedništvom koje jedino nadležno za spoljne poslove", zaključio je Sakić.

"Silovanje" zakona

Sanja Vulić je podvukla da je Konaković ikakav diplomata, on bi upoznao ostale diplomate na forumu u Antaliji da se u BiH dešavala "silovanje" zakona od strane Kristijana Šmita.

"I to je trebala da bude tema, ali on očigledno nije ministar svih naroda, već samo jednog, i to bošnjačkog. FBiH ne bi imala vlast ni danas da nije intervenisao Šmit, niti bi „trojka“ bila na vlasti da nije bilo Šmita. Konaković se isključivo bavi svojim interesima, i građani Federacije se samo taoci tih koji upravljaju s njima", dodala je Vulićeva.