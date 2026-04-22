Elmedin Konaković poziciju ministra inostranih poslova koristi isključivo u stranačke svrhe. Konakovićevi potezi su katastrofalni i po BiH, ali i sve građane, kategoričan je Milan Petković.

Ne shvata Konaković da je vođenje spoljne politike u nadležnosti Predsjedništva BiH, te da je on samo pomoćni organ.

Zbog toga što ne radi svoj posao kako treba, još ranije je saslušan i pred Komisijom za spoljne poslove. Ni to ga nije natjeralo da radi svoj posao. Takvi ljudi ne zaslužuju poziciju na bilo kom nivou vlasti, kategoričan je Petković.

"On mora da provodi odluke Predsjedništva BiH. On to zloupotrebljava i za njega važi ona „višak samopouzdanja, kada imate manjak znanja“. On je upravo takav čovjek, koji nema prvo formalnog obrazovanja, a umislio je sebi da je on neka velika pamet i da je on taj koji treba da provodi neke politike", kaže Milan Petković, član Komisije za spoljne poslove PD PS BiH.

Konaković zloupotrebljava sistem u dnevno političke svrhe, poručuju i iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. Tako je od njegovog prvog dana u ministarskoj fotelji, čulo se u ATV-ovoj emisiji Bitno.

"Odavno su izostale neke reakcije tipa da dođe neko i kaže: 'Ovo je zvanična reakcija MIP-a' i da je ona utemeljena na nekom spoljnom političkom smislu. Mi smo uglavnom imali reakcije koje su trebale da dovedu do toga da se crpe ti dnevno – politički poeni. Tako smo imali protestne note bez saglasnosti Predsjedništva BiH, tj. bez njihovog zahtjeva, pozivani su ambasadori na razgovore, rađeno je mnogo toga", rekao je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.

"Sve ovo što je uradio su njegovi lični stavovi. On, istina, rukovodi MIP-om i tu svoju poziciju koristi za, na neki način, promociju samog sebe, a to mu očigledno ne ide dobro", poručuje Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

BiH ima potpuno raspadnutu diplomatiju, ocjena je stručnjaka.

"U kojoj skoro svi predstavnici u diplomatiji iz reda bošnjačkog naroda uglavnom rade protiv Republike Srpske i govore po svijetu sve ružno o Republici Srpskoj, njenim institucijama, o njenim liderima", rekao je Dragomir Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Posljednji takav istup bio je u Antaliji. Zasmetalo je Konakoviću što Dodik stoji uz Aleksandra Vučića.

"Ako poštuješ moju zemlju, Srbijo, zašto je Vučić pozvao Milorada Dodika, presuđenog predsjednika, bivšeg predsjednika Republike Srpske da stoji zajedno s njim na toj pres konferenciji?", govorio je Konaković.

Elmedin Konaković svojim ponašanjem bruka cijeli region, odgovor je iz Srbije. Marko Đurić mu je poručio da nema namjeru da mu pomaže u predizbornoj kampanji.

"Nikada ne mislimo da je naš zadatak kao diplomata da vodimo borbe pred kamerama, da budemo silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rešavamo probleme. Od tih silnih i junačnih pred kamerama ne može ceo region da se 35 godina oporavi", jasan je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije.

Konaković je toliko nebitan, da na njega ne vrijedi trošiti riječi, ali se skandali koje priređuje i odnosi koje nastoji da pokvari ne mogu prećutati, kaže lider SNSD-a.

Više je, kako Dodik kaže, Aleksandar Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže. U objavi na društvenoj mreži Iks, Dodik se osvrnuo i na presudu.

Navodi, taj sud je u prvoj rečenici presuda slagao - da presuđuje u ime BiH, a presudio je u ime Šmita. Konaković može i konja i sebe vezivati gdje mu gazda kaže, Srbi se ne vezuju - zaključio je Dodik.