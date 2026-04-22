Cvijanović na Delfi forumu: Kolonijalni status BiH je prepreka evropskom putu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se na Delfi forumu u Grčkoj gdje je istakla da Dejtonski sporazum nije prepreka evropskom putu BiH već da je to kolonijalni status BiH.

Cvijanovićeva je jasno poručila da je negiranje suvereniteta suprotno evropskim standardima i ne predstavlja demokratski princip.

Naglasila je da se u BiH dijalog prečesto odbacuje zazivanjem stranih intervencija.

"Kako se demokratske vrijednosti mogu promovisati nedemokratskim instrumentima? Kako se može propovijedati suverenitet dok se suverenitet negira? Postoji samo jedan održivi put naprijed, a to je dijalog. Prečesto, politički akteri u BiH to odbacuju, vjerujući da bi strana intervencija ponovo mogla da ostvari kroz pritisak ono što se ne može postići kroz demokratski dogovor", poručila je srpski član Predsjedništva.

Ponovila je da nijedna demokratija ne može da funkcioniše bez dijaloga legitimnih političkih predstavnika.

"Izgradnja nacije od strane stranaca ne funkcioniše. Stabilne institucije moraju proizaći iz domaćeg dogovora, a ne iz spoljnih dekreta", naglasila je ona.

Dodala je da je za BiH pravi lijek poštovanje Ustava i međusobno poštovanje tri konstitutivna načina.

"Za Bosnu i Hercegovinu, taj lijek nije više intervencija. To je poštovanje Ustava dogovorenog 1995. godine u SAD. To je ispravljanje prošlih nepravdi. To je vraćanje moći donošenja odluka demokratski izabranim domaćim institucijama. To je međusobno poštovanje između tri konstitutivna naroda. Godinama slušamo tezu da Bosna i Hercegovina mora da pređe sa Dejtona na Brisel. Kroz redizajn Ustava, s poštovanjem tvrdim da ova teza nije samo nerealna, ona je fundamentalno pogrešna", navodi Cvijanović.

Dejtonski mirovni sporazum ili aneks 4, koji sadrži sam Ustav, naglasila je ona, nikada nije bio problem BiH već odbijanje međunarodnih i domaćih aktera da taj Ustav poštuju.

"Ustavna struktura uspostavljena Dejtonskim sporazumom nije prepreka evropskim integracijama. Ekonomski napredak, institucionalni razvoj ili demokratija. Nezakonito nametanje je prepreka. Intervencionizam je prepreka. Stalno prepravljanje Ustava je prepreka. I konačno, neprihvatljiv kolonijalni status Bosne i Hercegovine u 21. vijeku je svakako prepreka. Dozvolite mi da vas podsjetim da su neke države članice Evropske unije u mnogim aspektima decentralizovanije od Bosne i Hercegovine i da uspješno ispunjavaju sve obaveze koje proizilaze iz članstva u EU", istakla je srpski član Predsjedništva i dodala:

"Poštovanje Zakona i unutrašnjeg dogovora je problem. Došlo je vrijeme da se jednom za svagda okonča ova zastarjela, nedemokratska intervencionistička praksa. Dajte Bosni i Hercegovini dovoljno prostora da diše svojim plućima. Dozvolite njenim institucijama da se oslanjaju na sopstveni demokratski legitimitet. Neka kompromis zamijeni nametanje. Neka partnerstvo zamijeni tutorstvo. I neka izabrani lideri vladaju, a građani odlučuju. Uvjerena sam da Dejtonski mirovni sporazum nije prepreka budućnosti, već njen temelj. Može se poboljšati samo stalnom, nikada prisilom. Sve ostalo je samo još jedan eksperiment, a narodi Bosne i Hercegovine, sva tri, su izdržali dovoljno eksperimenata".

Delfi ekonomski forum okuplja lidere iz oblasti politike, ekonomije i akademske zajednice i predstavlja jedan od vodećih događaja ove vrste u Jugoistočnoj Evropi, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Među publikom na jednom od vodećih događaja u Jugoistočnoj Evropi, nalazi se i premijer Albanije Edi Rama, kao i američki ambasador u Grčkoj Kimberli Gilfojl, s kojom se Cvijanović susrela uoči obraćanja.