Propagandni rat ne jenjava: "Bošnjakinja" brutalno izvrijeđala Dodika i pozvala na protest

Propagandni rat protiv Republike Srpske i Milorada Dodika ne jenjava. Tako se uoči njegove posjete SAD-u "digla" promuslimanska kuka i motika da to spriječi.

Naime, lider SNSD-a bi trebao 30. aprila da posjeti Univerzitet "Judson" u saveznoj državi Ilinois, na kojem će dobiti nagradu za liderstvo i odbranu demokratije, te bi trebalo da održi govor.

To je zasmetalo, onim koji se predstavljaju kao tzv. "demokrate i liberali", a u stvari su klasični muslimanski propagandisti.

Tako je osoba povezana sa "Las Adelitas Media" na najbrutalniji način izvrijeđala Dodika i pozvala na protest zbog njegovog dolaska. Mlada dama čiji identitet nije naveden, a koja se predstavlja, kao "Bošnjakinja u dijaspori", pozvala je i na protest protiv dolaska lidera SNSD-a.

"Milorad Dodik, osuđeni kriminalac, koji je sankcionisan od SAD-a dobiće nagradu Univerziteta u Ilinoisu. Milorad Dodik je fašista, osuđeni kriminalac i negator genocida", navodi ona.

#usa #balkan #serbia #bosnia ♬ original sound - Las Adelitas Media @las_adelitas_media Judson University, a Christian institution, is hosting convicted U.S. governor Rod Blagojevich while honoring a U.S. sanctioned, Putin-allied convicted criminal, Milorad Dodik with a “democracy” award. Blagojevich was convicted on 18 felony counts tied to wide-ranging corruption, including pressuring the CEO of a children’s hospital to donate $50,000 to his campaign. When the CEO refused, Blagojevich tried to cut $8 million in state funding to the children’s hospital. Judson University, was Jesus the type to use sick children as leverage for his political gains like Rod Blagojevich? What would Jesus say of your actions now? Shame, shame. Blagojevich also used his office to try to help someone who donated to his campaign to get their son into college by writing a “special recommendation letter,” which led to three universities being subpoenaed. What questions will this raise about Judson University in the future? Especially considering Rod Blagojevich has a documented record of trying to get campaign donors into universities. We urge you to cancel this blasphemous event @JudsonUniversity In the meantime, take a moment to pray for Judson Univerisity’s reputation, and what this decision could mean for their future admissions. #news

Ono što se može saznati iz njenih video poruka jeste, da se radi o osobi koja je veliča tzv. Armiju BiH, veoma je proiranski i propalestinski nastrojena. Ipak, glavni "materijal" za njenu propagandu su Srbi koji su predstavljeni kao glavni krivci za sve što se dešava na Balkanu. Smeta joj i Srbija, pa tako otvoreno podržavala lažnu državu Kosovo, a "zamjera BiH" što jače nije podržala Iran.

Ovakav vid propagande nije ništa novo, ali ono što je novo jeste njegov efekat u Sjedinjenim Američkim Državama. Dok je ranije taj narativ i "puštao korijenje", danas je situacija potpuno drugačija. Rukovodstvo Srpske je našlo sagovornike na najvišim pozicijama u administraciji Donalda Trampa. Sagovornike koji nisu pristrasni, nego jednostavno žele da čuju i drugu stranu.

Tu stranu će moći da čuju i na Univerzitetu "Judson" kada se Dodik bude obratio na Forumu svjetskih lidera.