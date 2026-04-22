Nafta krenula "Družbom"

Kompanija "Ukrtransnafta", operater naftovoda "Družba", počela je da prima sirovu naftu iz Bjelorusije, objavila je mađarska naftna grupa MOL.
- MOL očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dijela naftovoda stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do sutra - navodi se u saopštenju.
U objavi se dodaje da je tranzit nafte ponovo pokrenut u podne.
Ukrajina je 27. januara obustavila protok ruske nafte kroz svoj dio naftovoda "Družba" zbog, kako je navedeno, "oštećenja na sistemu".
