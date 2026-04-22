Gigant u problemu: "Lufthanza" ukida 20.000 letova

22.04.2026 12:34

Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

Njemačka avio-kompanija "Lufthanza" potvrdila je da će do oktobra ukinuti najmanje 20.000 letova zbog ukidanja podružnice "Sitilajn".

"Neekonomične" rute na kratkim relacijama koje su "barem privremeno" prekinute uključuju veze iz "Lufthanzinog" čvorišta u Frankfurtu do Bidgošča i Žešova u Poljskoj i Stavangera u Norveškoj.

Deset dodatnih veza sa Heringsdorfom, Štutgartom, Gdanjskom, Vroclavom, Korkom, Ljubljanom, Rijekom, Sibiuom, Trondhajmom i Tivtom biće preusmjereno preko drugih "Lufthanzinih" čvorišta, koja, osim Frankfurta, uključuju Minhen, Beč, Cirih, Brisel i Rim, prenosi Dojče vele.

Iz "Lufthanze" navode da će krajem aprila pružiti dodatne detalje o svom "planu optimizacije letova", ali da će dosadašnja otkazivanja uštedjeti više od 40.000 tona kerozina, čija se cijena udvostručila od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Iz kompanije očekuju "stabilne zalihe goriva" za letove tokom ljeta.

