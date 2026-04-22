Ko ima najveću, a ko najmanju zaradu? Evo kolika je prosječna plata u Srpskoj

22.04.2026 12:05

Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској
Prosječna martovska neto plata u Republici Srpskoj iznosila je 1.644 KM i realno je veća za 6,2 odsto u odnosu na mart lani.

Najviša martovska neto plata u iznosu od 2.194 KM isplaćena je u oblasti finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, a najniža 1.237 KM u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku, a prenosi Srna.

U odnosu na martu prošle godine, u svim područjima zabilježen je nominalni rast neto plate, najviše u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti 18,2 odsto.

Prosječna martovska bruto plata iznosila je 2.528 KM.

Martovske cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u odnosu na februarske u prosjeku su više za 1,4 odsto, a u odnosu na mart lani za 4,9 odsto.

Najveći godišnji rast cijena u martu bilježi stanovanje, i to 10,6 odsto, slijede zdravstvo sa 9,6 odsto, prevoz sa 9,1 odsto, rekreacija i kultura šest odsto, restorani i hoteli sa 5,9 odsto, te alkoholna pića i duvan sa višim cijenama od 4,1 odsto.

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u martu u poređenju sa februarom veća je za 0,5 odsto, a u odnosu na mart lani manja je za 7,5 odsto. U prvom kvartalu ove godine u poređenju sa istim periodom lani manja je za 9,3 odsto.

Izvoz u prvom kvartalu ostvaren je u vrijednosti od 1,246 milijardi KM, što je za 0,3 odsto manje nego u istom periodu lani, dok je uvoz iznosio 1,895 milijardi KM ili 3,2 odsto više. Pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 65,8 odsto.

Broj zaposlenih u industriji u martu veći je za 0,1 odsto nego u februaru, a u odnosu na mart lani manji je za 2,6 odsto, dok je u poređenju sa prošlogodišnjim prosjekom manji za 1,7 odsto.

