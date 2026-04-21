Logo
Large banner

Cijene nafte porasle za oko 2,5 odsto

Autor:

ATV
21.04.2026 21:10

Komentari:

0
Цијене нафте порасле за око 2,5 одсто
Foto: Pixabay

Cijene nafte danas su porasle za oko 2,5 odsto, dok su tržišta iščekivala potencijalni nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pred sutrašnji istek primirja.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 96,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 90 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Iran nije potvrdio učešće u pregovorima u Pakistanu, dok neslaganja dvije strane i dalje postoje oko ključnih pitanja, uključujući i pristup Ormuskom moreuzu.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je potpredsjednik Džej Di Vens spreman da prisustvuje razgovorima, ali je upozorio da Vašington neće žuriti sa sporazumom i da bi mogao da nastavi vojnu akciju ako se ne postigne dogovor.

Cijene nafte ostaju nestabilne dok trgovci analiziraju promjenljive šanse za diplomatsko rješenje i gotovo potpuni zastoj u Ormuskom moreuzu, s prolaskom svega nekoliko brodova.

Sukob nastavlja da remeti snabdijevanje, uz procjene da je pokrivenost potražnje manja već za oko četiri miliona barela dnevno, s potencijalnim rastom na pet miliona (oko pet odsto globalne ponude), pri čemu je Azija najviše pogođena.

Zbog toga je Kina pozvala na hitan prekid vatre i obnavljanje brodskog saobraćaja, piše Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner