Rok 10 dana: Ukida se isplata penzije putem punomoći date Fondu PIO

Od 1. maja ove godine ukida se isplata penzije putem punomoći date Fondu za penziono i invalidsko osiguranje Srpske.

Kako su ranije saopštili iz ovog fonda, korisnicima koji do 30. aprila 2026. ne promijene način isplate penzije, isplata će biti privremeno obustavljena. Tako će biti sve do regulisanja načina isplate i usklađivanja podataka sa važećim propisima.

Iz Fonda PIO su ranije saopštili da je, u okviru akcije arhiviranja punomoći, sprovedene tokom 20 dana, a početkom februara, evidentirano ukupno 2.339 korisnika prava.

One koji nisu promijenili način isplate penzije, pozvali su da to urade najkasnije do 30. aprila 2026. godine. Tačnije, da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opred‌jeljenjem za isplatu putem pošte, u kom slučaju će lično regulisati poslovni odnos sa nadležnim poštanskim operatorom.

"Apelujemo na korisnike koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj, a žive u inostranstvu, da svoj status usklade sa odredbama člana Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH", poručili su ranije iz Fonda PIO.