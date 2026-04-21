Rok 10 dana: Ukida se isplata penzije putem punomoći date Fondu PIO

21.04.2026 19:04

Рок 10 дана: Укида се исплата пензије путем пуномоћи дате Фонду ПИО
Od 1. maja ove godine ukida se isplata penzije putem punomoći date Fondu za penziono i invalidsko osiguranje Srpske.

Kako su ranije saopštili iz ovog fonda, korisnicima koji do 30. aprila 2026. ne promijene način isplate penzije, isplata će biti privremeno obustavljena. Tako će biti sve do regulisanja načina isplate i usklađivanja podataka sa važećim propisima.

Iz Fonda PIO su ranije saopštili da je, u okviru akcije arhiviranja punomoći, sprovedene tokom 20 dana, a početkom februara, evidentirano ukupno 2.339 korisnika prava.

One koji nisu promijenili način isplate penzije, pozvali su da to urade najkasnije do 30. aprila 2026. godine. Tačnije, da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opred‌jeljenjem za isplatu putem pošte, u kom slučaju će lično regulisati poslovni odnos sa nadležnim poštanskim operatorom.

"Apelujemo na korisnike koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj, a žive u inostranstvu, da svoj status usklade sa odredbama člana Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH", poručili su ranije iz Fonda PIO.

Više iz rubrike

Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

Ekonomija

Investitori i dalje u strahu: Bitkoin porastao, itirijum blago pao

3 h

0
Од контрола увоза у буџет Српске уплаћено 1,4 милиона КМ

Ekonomija

Od kontrola uvoza u budžet Srpske uplaćeno 1,4 miliona KM

9 h

0
Кредити Наше банке који прате стварне потребе грађана – јасни услови и брза реализација!

Ekonomija

Krediti Naše banke koji prate stvarne potrebe građana – jasni uslovi i brza realizacija!

10 h

0
Могао би достићи рекордне цијене: Када треба куповати пелет?

Ekonomija

Mogao bi dostići rekordne cijene: Kada treba kupovati pelet?

11 h

0

