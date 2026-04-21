Uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici

ATV
21.04.2026 20:47

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство
Vehid Murić, koji se sumnjiči da je u Podgorici počinio trostruko ubistvo uhvaćen je večeras, saopštili su iz policije.

"Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti "Sjever", uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, sumnja se da je Murić prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Podsjetimo, crnogorski mediji su ranije javili da su u Podgorici ubijena braća iz Rožaja, Denis i Nezrin Hot, dok je treća žrtva Kenan Miraljemović iz Novog Pazara.

Podsjetimo, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač rekao je ranije danas da je majka Vehida Murića (25), pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

"On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuće. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji", rekao je Kalač za CdM.

Pročitajte više

Далибор убио жену, па је сакрио у замрзивач: Подигнута оптужница

Hronika

Dalibor ubio ženu, pa je sakrio u zamrzivač: Podignuta optužnica

2 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

2 h

0
Замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Republika Srpska

Gruško: U borbi da očuva hegemoniju Zapad destabilizuje Balkan

2 h

1
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 32. kolu

2 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Šta je pokazao uviđaj trostrukog ubistva u Podgorici?

3 h

0
Кобила тешка пола тоне пропала у земљу у Загорју

Region

Otvorila se zemlja i "progutala" kobilu tešku pola tone

5 h

0
Приморавао кћерку на брак за личну корист од 20.000 евра

Region

Primoravao kćerku na brak za ličnu korist od 20.000 evra

5 h

0
Полицијско ауто

Region

Opsadno stanje nakon trostrukog ubistva: U toku potraga za ubicom

6 h

0

  • Najnovije

22

59

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

22

58

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

22

53

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

