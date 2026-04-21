Uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici

Vehid Murić, koji se sumnjiči da je u Podgorici počinio trostruko ubistvo uhvaćen je večeras, saopštili su iz policije.

"Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti "Sjever", uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, sumnja se da je Murić prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Podsjetimo, crnogorski mediji su ranije javili da su u Podgorici ubijena braća iz Rožaja, Denis i Nezrin Hot, dok je treća žrtva Kenan Miraljemović iz Novog Pazara.

Podsjetimo, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač rekao je ranije danas da je majka Vehida Murića (25), pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

"On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuće. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji", rekao je Kalač za CdM.