Opsadno stanje nakon trostrukog ubistva: U toku potraga za ubicom

Crnogorska policija traga za Vehidom Murićem (25) iz Rožaja koji je osumnjičen za trostruko ubistvo u Podgorici.

Iz policije navode da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje sa ciljem njegovog hapšenja, te apeluju da građani pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje.

Policija je dostavila i fotografije osumnjičenog lica s ciljem njegovog lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja.

U podgoričkom naselju Stari aerodrom pronađena su tijela tri muškarca iz Rožaja.

Sumnja se da su prije ubistva prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Crnogorski mediji prenose da se zločin ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa, piše Srna.