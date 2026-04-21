Vozač prijavio ženu da ga ometa, ona dobila kaznu

Jedan neobičan slučaj iz Zagreba pokazuje da saobraćajni propisi ne važe samo za vozače - već i za putnike.

Naime, vozač je pozvao policiju i prijavio svoju saputnicu zbog ometanja tokom vožnje, a epilog je bila novčana kazna.

Prema presudi Opštinskog prekršajnog suda u Zagrebu, suvozačica je kažnjena jer je svojim ponašanjem uticala na vozača i time ugrozila bezbjednost saobraćaja.

Zanimljivosti Stigla je sezona bika: 4 znaka kojima donosi najveće promjene

Hrvatski zakon jasno propisuje da osoba u vozilu ne smije na bilo koji način ometati vozača niti ga navoditi na rizično ponašanje.

"Za ovaj prekršaj predviđena je kazna od 60 evra", piše Revija HAK.

Iako ovakvi slučajevi d‌jeluju neobično, ovaj primjer pokazuje da se pravila zaista primjenjuju u praksi - čak i kada je riječ o odnosu vozača i putnika u istom automobilu.