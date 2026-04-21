Dojave o bombama u više škola, policija na terenu

21.04.2026 09:36

Foto: Pexel/Pixabay

Više zagrebačkih srednjih škola dobilo je u utorak ujutro dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su učenici i radnici evakuirani, a nastava nije započela, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Policija je za Jutarnji list potvrdila da su na terenu.

- Postupamo po dojavi i utvrđujemo sve okolnosti, poručuju iz PU zagrebačke.

Iz zagrebačke policije poručili su da će više informacija biti poznato nakon što se dovrše pregledi i utvrde sve okolnosti.

Policija je juče zbog takve dojave pretresala Osnovnu školu Ivana Gundulića u Zagrebu, a sličan se scenarij dogodio i u Splitu, gdje je policija zbog dojava o bombama pregledala 50 škola na splitskom području, ali nije ništa pronašla.

