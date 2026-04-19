Horor: Osmoro djece ubijeno u masovnoj pucnjavi!

U masovnoj pucnjavi u Šrivportu u Luizijani ubijeno je osmoro djece, javlja Mirror.
Policijska uprava Šrivporta (SPD), trećeg najmnogoljudnijeg grada američke savezne države Luizijane, navela je da su žrtve uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Sedar Grouv.
Pucnjava se dogodila u nedjelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema riječima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.
Dvije odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživjele, dok je jedan dječak povrijeđen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.
Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq— Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026
Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre sa policijom nakon potjere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.
Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.
BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026
Smit je izjavio da je napadač ranio ukupno 10 osoba.
Zvaničnici su saopštili da još uvijek prikupljaju detalje o mjestu zločina, koje se proteže na tri lokacije.
