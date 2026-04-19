Logo
Large banner

Horor: Osmoro djece ubijeno u masovnoj pucnjavi!

19.04.2026 18:53

Komentari:

0
Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!

U masovnoj pucnjavi u Šrivportu u Luizijani ubijeno je osmoro djece, javlja Mirror.

Policijska uprava Šrivporta (SPD), trećeg najmnogoljudnijeg grada američke savezne države Luizijane, navela je da su žrtve uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Sedar Grouv.

Pucnjava se dogodila u nedjelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema riječima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.

Dvije odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživjele, dok je jedan dječak povrijeđen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre sa policijom nakon potjere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.

Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.

Smit je izjavio da je napadač ranio ukupno 10 osoba.

Zvaničnici su saopštili da još uvijek prikupljaju detalje o mjestu zločina, koje se proteže na tri lokacije.

(Mirror/Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner