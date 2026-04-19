Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom, Tramp otkrio razlog

Američki potpredsjednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsjednik Donald Tramp.

- To je samo zbog bezbjednosti. Džej Di je sjajan", rekao je Tramp, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedjeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom.

Novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži Iks da joj je Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Ranije danas su američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc i ministar energetike Kris Rajt sugerisali da će Vens voditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu.

Džej Di Vens je predvodio američku delegaciju na prvim pregovorima u Islamabadu, koji su održani 11. aprila.