Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom, Tramp otkrio razlog

Autor:ATV
Komentari:0
Američki potpredsjednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsjednik Donald Tramp.
- To je samo zbog bezbjednosti. Džej Di je sjajan", rekao je Tramp, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael.
Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedjeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom.
Novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži Iks da joj je Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.
Ranije danas su američki izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc i ministar energetike Kris Rajt sugerisali da će Vens voditi američku delegaciju na pregovorima u Islamabadu.
Džej Di Vens je predvodio američku delegaciju na prvim pregovorima u Islamabadu, koji su održani 11. aprila.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Trenutno na programu