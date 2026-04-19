Više ljudi povrijeđeno u pucnjavi kod Univerziteta Ajova

Više ljudi povrijeđeno je danas u pucnjavi koja se dogodila u blizini Univerziteta u američkoj saveznoj državi Ajovi, potvrdila je policija.

Nakon pucnjave, veći broj povrijeđenih osoba hitno prebačen u lokalne bolnice radi zbrinjavanja, od kojih neki imaju teške povrede.

Policija je, kako prenosi američka mreža ABC, odmah pokrenula opsežnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta i pronašli odgovorni.

Od tuče do pucnjave: Hronologija događaja

Prvobitno je policija reagovala na dojavu o velikoj tuči u blizini univerzitetskog kampusa.

Po dolasku na lice mjesta, policajci su čuli pucnje, što je situaciju drastično promijenilo i dovelo do ovog tragičnog razvoja događaja.

Do ovog trenutka, policija nije iznijela informacije o eventualnim hapšenjima u vezi sa pucnjavom, a istraga je i dalje u toku.

Apeluje se na sve koji imaju informacije da se jave nadležnim organima.