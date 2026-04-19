Dvije američke "zvijeri" sletjele blizu Islamabada: Ovo znači samo jedno!

19.04.2026 11:14

Двије америчке "звијери" слетјеле близу Исламабада: Ово значи само једно!
Foto: Printscreen/Youtube/AiirSource Military

Dva američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletjela su u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju, blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.

Ovim slijetanjem aviona, smatraju izvori, najavljeni su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Pregovori bi vjerovatno bili održani prije petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbjednosna izvora.

Kao posljednji razlog zašto vjeruju da će pregovori delegacija SAD i Irana biti održani prije petka, izvori su naveli to što iz hotela Serena i Meriot u Islamabadu posetioci samo odlaze, "a nove rezervacije nisu dozvoljene do petka".

Prva runda pregovora između SAD i Irana održana je u hotelu Serena u Islamabadu 11. aprila.

Islamabad

Amerika

avion

Pakistan

mirovni pregovori

Iran

Pročitajte više

Хормушки мореуз

Svijet

Ormuz zatvoren, Tramp sazvao sastanak: "Neće nas Iran ucjenjivati"

5 h

0
Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Drama u Bijeloj kući: Tramp okupio državni vrh zbog Irana i Hormuškog moreuza

5 h

0
Дубаи

Svijet

Bliži li se kraj Dubaiju? Više od 2.000 napada dovelo do iseljavanja, hapšenja, pada turizma...

16 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori

21 h

0

Više iz rubrike

Хормушки мореуз

Svijet

Ormuz zatvoren, Tramp sazvao sastanak: "Neće nas Iran ucjenjivati"

5 h

0
Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Drama u Bijeloj kući: Tramp okupio državni vrh zbog Irana i Hormuškog moreuza

5 h

0
Дубаи

Svijet

Bliži li se kraj Dubaiju? Više od 2.000 napada dovelo do iseljavanja, hapšenja, pada turizma...

16 h

0
Њемачки министар финансија

Svijet

Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

16 h

0

