Dvije američke "zvijeri" sletjele blizu Islamabada: Ovo znači samo jedno!

Dva američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletjela su u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju, blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.

Ovim slijetanjem aviona, smatraju izvori, najavljeni su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Pregovori bi vjerovatno bili održani prije petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbjednosna izvora.

Kao posljednji razlog zašto vjeruju da će pregovori delegacija SAD i Irana biti održani prije petka, izvori su naveli to što iz hotela Serena i Meriot u Islamabadu posetioci samo odlaze, "a nove rezervacije nisu dozvoljene do petka".

Prva runda pregovora između SAD i Irana održana je u hotelu Serena u Islamabadu 11. aprila.