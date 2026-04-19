Dvije američke "zvijeri" sletjele blizu Islamabada: Ovo znači samo jedno!

Dva američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletjela su u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju, blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.
Ovim slijetanjem aviona, smatraju izvori, najavljeni su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Pregovori bi vjerovatno bili održani prije petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbjednosna izvora.
Kao posljednji razlog zašto vjeruju da će pregovori delegacija SAD i Irana biti održani prije petka, izvori su naveli to što iz hotela Serena i Meriot u Islamabadu posetioci samo odlaze, "a nove rezervacije nisu dozvoljene do petka".
Prva runda pregovora između SAD i Irana održana je u hotelu Serena u Islamabadu 11. aprila.
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
16 h0
Svijet
21 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
16 h0
Svijet
16 h0
