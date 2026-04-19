Drama u Bijeloj kući: Tramp okupio državni vrh zbog Irana i Hormuškog moreuza

Predsjednik SAD Donald Tramp u subotu je sazvao hitan sastanak u Sobi za krizne situacije Bijele kuće kako bi razgovarao o novoj eskalaciji krize oko Hormuškog moreuza i pregovorima s Iranom, piše Axios, pozivajući se na američke zvaničnike.

Situacija s Iranom ulazi u kritičnu fazu jer se očekuje da primirje istekne za tri dana, dok datum nove runde pregovora još nije utvrđen.

Dodatnu napetost izazvala je odluka Irana da ponovo zatvori Hormuški moreuz, kao i napadi na više brodova u tom području, što je uslijedilo manje od 24 sata nakon Trampove izjave da bi dogovor o okončanju sukoba mogao biti postignut – u roku od dan ili dva.

Prema riječima visokog američkog zvaničnika, ukoliko uskoro ne dođe do pomaka, postoji realna mogućnost da se sukob nastavi u narednim danima.

Na sastanku su, prema istim izvorima, prisustvovali potpredsjednik Džej Di Vens, koji bi trebao učestvovati u narednoj rundi pregovora, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i ministar finansija Skot Besent.

Sastanku su prisustvovali i šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajls, izaslanik Stiv Vitkof, direktor CIA Džon Ratklif te predsjedavajući Združenog štaba Dan Kejn.

U međuvremenu, načelnik pakistanske vojske Asim Munir boravio je u Teheranu gd‌je je vodio posredničke razgovore između SAD i Irana, a američki zvaničnici navode da je Tramp barem jednom telefonom razgovarao i s Munirom i s iranskom stranom.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost saopštilo je da su SAD iznijele nove prijedloge tokom razgovora, koje Iran trenutno razmatra, ali još nije dao konačan odgovor.

Izvori bliski pregovorima tvrde da je nova kriza u Hormuškom moreuzu izbila uprkos određenom napretku u smanjenju razlika oko pitanja obogaćivanja uranijuma i njegovih zaliha.

Obraćajući se novinarima u Ovalnoj sobi, Tramp je rekao:

– Iran je malo pokušao biti lukav… željeli su ponovo zatvoriti moreuz. Ne mogu nas ucjenjivati.