Drama: Tanker pod vatrom u Ormuskom moreuzu

Tanker u Ormuskom moreuzu našao se pod vatrom dva broda kojima upravlja Iranska revolucionarna garda, saopštila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Incident se dogodio 32 km sjeveroistočno od Omana. UKMTO je saopštio da su tanker i posada bezbijedni.

Odvojeno, najmanje dva trgovačka broda tvrde da su pogođena vatrenom vatrom dok su pokušavali da prođu kroz moreuz, rekla su tri izvora za Rojters.

