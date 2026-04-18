Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je NATO u više navrata prekršio obećanja data Rusiji.

Lavrov na Antalija diplomatskom forumu podsjetio na događaje od raspada Sovjetskog Saveza, na način na koji se sve to dešavalo i na umiješanost Zapada u sve događaje koji su uslijedili.

Lavrov je podsjetio da je još 1999. dogovoreno na sastanku Savjeta Rusija-NATO da Alijansa neće dominirati drugima nauštrb bezbjednosti drugih, a na sastanku ministara odbrane u Ženevi 2021. dogovorena je ned‌jeljivost bezbjednosti.

"Rusija je u jednom trenutku zatražila da sa Alijansom izradi pravno obavezujući dokument što je NATO odbio uz obrazloženje da se to može raditi samo sa članicama Alijanse. Prvo su bila usmena obećanja, posebno krajem devedetih godina prošlog vijeka, a kasnije i u pisanoj formi", istakao je Lavrov, dodajući da je NATO sve to prekršio kao i obećanje o neširenju dalje na istok.

Prema njegovim riječima, ruska tradicija nalaže da je prilikom sklapanja dogovora "čak i rukovanje dovoljno" da se taj dogovor ne krši.

Lavrov je podsjetio da kada je Moskva skrenula pažnju na ranija obećanja, iz Alijanse joj je poručeno da se to "ne tiče Rusije, već samo NATO-a i njegovih članica", te da garancije kakve je tražila Rusija mogu samo da dobinu članice Alijanse.

Govoreći o Ukrajini, Lavrov je istakao da je među prvim stvarima koje su učinjene zabranjen ruski jezik i sve što je rusko u Ukrajini.

"Sada se vodi rat Zapada i Ukrajine protiv Rusije", istakao je Lavrov.

Lavrov je istakao da nijedna zemlja u svijetu ne brani nikome da koristi svoj jezik, ali u Ukrajini nisu marili za to što je ruski zaštićen Ustavom.

"Oni nisu marili za to već su zabranili ruski, dok postoje brojni zakoni koji u Ukrajini dozvoljavaju nacizam", naveo je Lavrov.

EGovoreći o energetici, Lavrov je ocijenio da Evropljani nisu ni razmišljali o benefitima korištenja ruske nafte i gasa, te da su to shvatili samo premijer Mađarske Viktor Orban i premijer Slovačke Robert Fico.

"EU je najavila da sljedeće godine prekida uvoz ruskih energenata, ali su Evropljani poništili takvu odluku usljed krize na Bliskom istoku. Svi shvataju od čega EU postaje zavisna - od američkog gasa i nafte, a htjeli su da budu nezavisni od ruskih energenata", rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, London, Pariz i Brisel priznaju da mnogo košta odustajanje od ruske nafte, ali da ne odustaju od namjere da to sprovedu.

Govoreći o predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom, Lavrov je podsjetio da ukrajinski lider, navodno, zagovara evropske vrijednosti, ali da je za njega glavna vrijednost je da zabrani sve što je rusko, kao i glorifikovanje i legalizovanje nacizma.

"Uprkos tome, EU i dalje tvrdi da Zelenski zagovara evropske vrijednosti", dodao je Lavrov, prenosi Srna