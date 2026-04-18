Moskva će odgovoriti na smanjenje ruskog diplomatskog prisustva u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"Politiku zvaničnog Brisela o smanjenju ruskog diplomatskog prisustva u EU smatramo diskriminacijom i direktnim kršenjem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima"“, rekao je Gruško za RIA Novosti.

On je napomenuo da takvi postupci neće ostati bez odgovora.