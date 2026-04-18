Meloni ostala u čudu zbog dočeka Makrona: Očigledno nije očekivala poljubac

Francuski predsjednik Emanuel Makron dočekao je italijansku premijerku Đorđu Meloni ispred Jelisejske palate u Parizu pred početak konferencije o pomorskom saobraćaju u Hormuškom moreuzu.

Tom prilikom nastao je i snimak koji je brzo postao viralan, i to zbog reakcije Italijanke na doček Makrona.

Snimak prikazuje Meloni kako izlazi iz službenog automobila, a potom joj prilazi Makron koji je dočekuje poljupcima.

Meloni je djelovala zbunjeno, kao da nije očekivala poljubac francuskog predsjednika.

🔴 INFO - #Politique : Emmanuel #Macron et Giorgia #Meloni ont échangé une accolade pour le moins gênante et inhabituelle sous l’œil des caméras. La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/kY9MRpq9yW — FranceNews24 (@FranceNews24) April 17, 2026

Inače, Meloni i Makron imaju dugu istoriju međusobne netrpeljivosti. Najčešći kamen spoticanja u njihovim odnosima u prethodnom periodu odnosili su se na pitanje Ukrajine, trgovine i odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Kliks.