Rim spreman da pošalje pomorske jedinice u Ormuski moreuz

Italija je spremna da stavi pomorske jedinice na raspolaganje da bi obezbijedila plovidbu u Ormuskom moreuzu kod iranske obale, izjavila je premijer Đorđa Meloni.
Melonijeva je dodala da svako raspoređivanje snaga mora da dobije odobrenje od parlamenta.
Njena izjava uslijedila je nakon razgovora u Parizu o mogućem raspoređivanju vojske u moreuzu, koji je od vitalnog značaja za svjetska tržišta nafte, prenijela je agencija DPA.
Konferenciju u Jelisejskoj palati inicirali su francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, prenosi Srna
