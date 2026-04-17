Rim spreman da pošalje pomorske jedinice u Ormuski moreuz

17.04.2026 21:09

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Italija je spremna da stavi pomorske jedinice na raspolaganje da bi obezbijedila plovidbu u Ormuskom moreuzu kod iranske obale, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

Melonijeva je dodala da svako raspoređivanje snaga mora da dobije odobrenje od parlamenta.

Njena izjava uslijedila je nakon razgovora u Parizu o mogućem raspoređivanju vojske u moreuzu, koji je od vitalnog značaja za svjetska tržišta nafte, prenijela je agencija DPA.

Konferenciju u Jelisejskoj palati inicirali su francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, prenosi Srna

