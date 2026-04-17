Misterija u SAD-u. 11 naučnika i vojnih lica preminulo ili nestalo bez traga

Republikanski zastupnik iz Misurija Erik Burlison poziva na istragu FBI-ja, dok Bijela kuća istražuje smrti i nestanke deset naučnika koji su učestvovali u tajnim nuklearnim i vazduhoplovnim istraživanjima. Njihovim slučajevima sada se pridružuje i jedanaesti – onaj Ejmi Eskridž, naučnice iz Alabame preminule 2022. godine, čime raste zabrinutost zbog niza neobičnih okolnosti, piše Foks njuz.

Njena smrt ponovo je privukla pažnju jer je najmanje deset drugih nedavnih slučajeva smrti ili nestanaka osoba povezanih s američkim vojnim, nuklearnim i vazduhoplovnim istraživanjima pokrenulo pitanja o postojanju mogućeg obrasca. Iako zvaničnici nisu potvrdili povezanost među slučajevima, podudarnost u vremenu i veze pojedinaca s naprednim istraživačkim oblastima izazvale su pojačanu javnu pažnju i nagađanja.

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da je „upravo izašao sa sastanka“ o tom pitanju i obećao odgovore u roku od nekoliko dana, nazvavši situaciju „prilično ozbiljnom“.

"Nadam se da je riječ o slučajnosti, ali znaćemo u narednih sedam do deset dana", rekao je Tramp novinarima.

Jedanaesti slučaj

Ejmi Eskridž preminula je 11. juna 2022. u Hantsvilu u Alabami, u 34. godini. Njena smrt prijavljena je kao samoubistvo, iako je u javnost objavljeno vrlo malo službenih detalja. Eskridž je bila suosnivačica Instituta za egzotične nauke, a svoj rad usmjerila je na eksperimentalne koncepte pogona, uključujući, kako je sama navodila, istraživanje „antigravitacije“.

"Otkrili smo antigravitaciju, životi su nam otišli k vragu i ljudi su nas počeli sabotirati", rekla je u intervjuu sa jutjuberom Džeremijem Rajsom 2020. godine. – To je uznemiravanje, prijetnje. Užasno je.

U istom intervjuu opisala je pritisak koji je osjećala zbog svog rada.

"Ako istupite javno, bar neko će primijetiti ako vam odrube glavu. Ako to radite privatno, pokopaće vas. Zapaliće vam kuću dok spavate i to se neće ni pojaviti u vijestima", izjavila je, dodajući da situacija postaje „sve agresivnija“.

Navela je i da smatra kako istraživači koji rade na nekonvencionalnim tehnologijama mogu biti pod pritiskom da svoj rad prebace iz javne u privatnu sferu, opisujući obrazac u kojem naučnici koji prijave proboje jednostavno „nestaju“ iz javnosti ili prestaju objavljivati radove.

Istraga obuhvata još deset osoba

Smrt Ejmi Eskridž sada se dovodi u vezu sa slučajevima koji uključuju penzionisanog general-majora vazduhoplovstva Vilijama „Nila“ Mekaslenda, NASA-inu naučnicu Moniku Jacinto Rezu, spoljnog saradnika Stivena Garsiju, astrofizičara Karla Grilmajra, fizičara s MIT-a Nuna Loureira, NASA-inog inženjera Franka Majvalda, zaposlene povezane s Los Alamosom Melisu Kasijas i Entonija Čaveza, NASA-inog istraživača Majkla Dejvida Hiksa i farmaceutskog naučnika Džejsona Tomasa.

Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost (NNSA) pri Ministarstvu energetike SAD potvrdila je za Foks njuz da istražuje smrti i nestanke.

"NNSA je upoznata sa izvještajima koji se odnose na zaposlene naših laboratorija, postrojenja i lokacija i istražuje o čemu je riječ", navedeno je u saopštenju.

Ipak, ne postoje javno dostupni dokazi koji bi smrt Ejmi Eskridž povezali s ostalim slučajevima, a vlasti nisu ukazale na bilo kakvu vezu između njenog rada i okolnosti smrti.

Njen slučaj postao je i predmet brojnih spekulacija na internetu i u alternativnim tehnološkim zajednicama, gdje su neki doveli u pitanje okolnosti njene smrti. Te tvrdnje, međutim, ostaju neprovjerene i nisu potkrijepljene zvaničnim nalazima.