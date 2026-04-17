Učenica petog razreda škole u Kahramanmarašu, gdje je učenik osmog razreda u srijedu ubio devetoro djece i nastavnicu matematike Ajlu, i dalje se ne oporavlja od traume nakon što je teško naoružani dječak upao u učionicu i otvorio vatru.

Djevojčica F. C. prisjetila se dramatičnih trenutaka i rekla da više nikada ne želi da ide u školu.

– Ušao je u učionicu i rekao nešto poput: „Nema izlaza!“ Nije govorio na turskom, govorio je na engleskom – ispričala je djevojčica.

Drug je spasio

Ona se s drugim učenikom skrivala ispod stola dok je napadač pucao po učionici. U jednom trenutku uspjela je doći do prozora i skočila, pri čemu je povrijedila nogu.

Nakon liječenja u bolnici, otpuštena je na kućno liječenje, ali i dalje ne može da se oporavi od šoka.

– Ušao je i počeo da puca na sve. Moj drug me je zaštitio svojim tijelom. Njega je pogodio… srećom, živ je… operisan je i rekli su mi da je s intenzivne njege prebačen na odjeljenje – kazala je djevojčica, koja je, kako se navodi, preko noći bila primorana da odraste.

Bijeg kroz prozor

Dodaje da je instinktivno skočila kroz prozor kako bi se spasila.

– Vidjela sam dvoje kako skaču i onda sam i ja skočila… nas troje je skočilo dok je on ubijao u drugoj učionici… noga me je jako boljela. Zamjenik direktora je dotrčao, odveo me i sakrio u školski autobus – ispričala je potreseno.

Kaže da je toliko uplašena da više ne želi napuštati kuću.

– Uplašena sam. Ne želim napolje, nikada više ne želim ići u školu… škola nam je blizu kuće… plašim se da će se neko ponovo pojaviti. Došao je u našu učionicu i rekao da izlaza nema… sada sve to sanjam. Zbog tih riječi više ne želim u školu. Ne želim ni u svoju kuću… ostaću kod bake – rekla je djevojčica.

F. C. je kazala da je o smrti svojih drugara i nastavnice saznala u bolnici. Jedna od ubijenih djevojčica bila joj je bliska prijateljica.

– Mnogo sam voljela Belinaj. Bila je prelijepa djevojčica. Sjedile smo zajedno u klupi… kupovale smo jedna drugoj narukvice… Karem je takođe stradao, bio je jako popularan u razredu i uvijek nas je zasmijavao. Nastavnica Ajla je bila divna, svi smo je voljeli. Prije nisam voljela matematiku, ali sam je zbog nje zavoljela – ispričala je.

Krvavi napad

Podsjećamo, četrnaestogodišnjak je u srijedu došao u školu s pet pištolja i sedam okvira municije te otvorio vatru na učenike i nastavnike. U napadu je ubijeno deset osoba, a najmanje 16 je ranjeno. Dvoje povrijeđenih i dalje je u teškom stanju.

Nakon napada policija je uhapsila njegove roditelje. Otac je bivši policajac i nekada je radio kao glavni inspektor, dok je majka nastavnica.

Dva dana prije napada, otac je dječaka odveo u streljanu i snimao ga kako puca u mete.