Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

Tinejdžer Isa Aras Mersinli, koji je u napadu u školi u Kahranmarmarašu u Turskoj usmrtio devetoro ljudi, bio je pristalica američkog zločinca Eliota Rodžera, koji je u napadu u Kaliforniji 2014. godine usmrtio šestoro ljudi, saopšteno je iz turske Generalne direkcije za bezbjednost.
Istragom je utvrđeno da je Mersinli na "Vocapu" postavio profilnu sliku koja aludira na Rodžera.
Radmanović: MUP Bihaća da odbrani Srbe od migranata?
Prema navodima Direkcije, taj detalj se smatra značajnim u pokušaju istražnih organa da shvate koji su bili motivi za napad.
Međutim, prema zvaničnoj procjeni, nema naznaka terorizma u napadu i slučaj je klasifikovan kao "izolovan napad".
Mersinli, koji je bio učenik osmog razreda, juče je u školi usmrtio osmoro učenika i nastavnicu. On je izvršio samoubistvo dok su policajci pokušavali da ga uhapse.
U napadu je ranjeno još 20 ljudi, a šestoro je i dalje u kritičnom stanju.
Bratunčaninu predložen pritvor zbog prijetnji na ”Fejsbuku”
Otac napadača, bivši policajac Ugur Mersinli, uhapšen je u okviru istrage.
Istražni organi se usredsređuju na analizu digiralih aktivnosti napadača, uključujući naloge na aplikacijama za slanje poruka i društvenim mrežama.
