Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

16.04.2026 12:04

Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава
Foto: Tanjug / AP / IHA

Tinejdžer Isa Aras Mersinli, koji je u napadu u školi u Kahranmarmarašu u Turskoj usmrtio devetoro ljudi, bio je pristalica američkog zločinca Eliota Rodžera, koji je u napadu u Kaliforniji 2014. godine usmrtio šestoro ljudi, saopšteno je iz turske Generalne direkcije za bezbjednost.

Istragom je utvrđeno da je Mersinli na "Vocapu" postavio profilnu sliku koja aludira na Rodžera.

Prema navodima Direkcije, taj detalj se smatra značajnim u pokušaju istražnih organa da shvate koji su bili motivi za napad.

Tinejdžer usmrtio devetoro, pa izvršio samoubistvo

Međutim, prema zvaničnoj procjeni, nema naznaka terorizma u napadu i slučaj je klasifikovan kao "izolovan napad".

Mersinli, koji je bio učenik osmog razreda, juče je u školi usmrtio osmoro učenika i nastavnicu. On je izvršio samoubistvo dok su policajci pokušavali da ga uhapse.

U napadu je ranjeno još 20 ljudi, a šestoro je i dalje u kritičnom stanju.

Bivši policajac pod lupom istražilaca

Otac napadača, bivši policajac Ugur Mersinli, uhapšen je u okviru istrage.

Istražni organi se usredsređuju na analizu digiralih aktivnosti napadača, uključujući naloge na aplikacijama za slanje poruka i društvenim mrežama.

