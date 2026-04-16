Povlači se hiljadu mašina za sušenje veša, mogu da eksplodiraju

U današnje vrijeme gotovo je nemoguće zamisliti svakodnevicu bez mašine za pranje i sušenje veša.

Ovi kućni aparati, koji nam štede vrijeme i trud, postali su nezaobilazan dio modernih domaćinstava.

Međutim, upravo jedan od tih uređaja, sušilica za veš, našao se u centru ozbiljnog bezbjednosnog upozorenja. Oko 85.000 domaćinstava trebalo bi da dobije posjetu proizvođača zbog potencijalnog rizika od požara, a problem se odnosi na određene modele sa toplotnom pumpom koje proizvodi Haier.

Problem kod različitih brendova

Riječ je o uređajima koji su na tržištu prodavani pod više različitih brendova, uključujući Baumatic, Kendi, Kaple, Huver, Iberna, Lamona i Montpeiler. Upravo ta široka distribucija dodatno zabrinjava jer se mnogi od tih modela nalaze i na evropskom, pa tako i na hrvatskom tržištu.

Stiglo upozorenje

Kancelarija za bezbjednost proizvoda i standarde ove nedjelje je objavila da će biti sproveden program otklanjanja nedostataka. "Proizvođači u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuli su program modifikacije za proizvode obuhvaćene ovim bezbjednosnim problemom“, naveli su.

Svijet Turska uvodi strože mjere u školama nakon dva masakra

"Kompanije će posjetiti svako domaćinstvo koje posjeduje pogođene sušilice za veš i učiniti ih bezbjednim.”

OPSS poziva sve građane na koje se ovo odnosi, uključujući i one koji nisu sigurni da li su pogođeni, da provjere spisak modela i kontaktiraju proizvođača. Putem dostupnih linkova možete provjeriti da li je vaš model pogođen.

Stručnjaci upozoravaju da korisnici koji posjeduju navedene modele treba odmah da provjere serijske oznake svojih uređaja. Ako se utvrdi da je sušilica među pogođenima, preporuka je da se uređaj odmah isključi iz struje i ne koristi dok se ne izvrši popravka.

Velika većina domaćinstava posjeduje sušilicu za veš, što je čini jednim od najčešće korišćenih kućnih uređaja. Međutim, stručnjaci za bezbjednost nedavno su upozorili da je ovaj uređaj koji štedi vrijeme ujedno i među najopasnijima.

Region Avion prinudno sletio, pilot odmah prebačen u bolnicu

Podaci o požarima britanske vlade pokazuju da sušilice za veš uzrokuju 884 požara godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je više od 16 nedjeljno. Analiza organizacije Electrical Safety First, zasnovana na podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sugeriše da su kućni električni uređaji povezani sa najmanje tri slučajna požara dnevno u Engleskoj, prenosi Kurir.