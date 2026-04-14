Problemi guše proizvođače energije

Ogromna šansa i veliki potencijali Srpske su u sektoru proizvodnje električne energije, znaju to domaći, a vide i stranci, ipak ono što tek izlazi na vidjelo su brojni problemi, a krenuli su od prvog januara, kada je Evropska unija uvela taksu za dekar-bonizaciju, takozvani C-BAM.

Razvojna šansa Srpske je u sektoru električne energije, primjetio je Donald Tramp Mlađi. Tačno, ali tu je problema na sve strane, poručili su iz nedavno osnovanog Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih izvora.

Spisak je nikad duži, otkup, cijena ravna nuli, nepostojanje stabilnih i dugoročnih modela ugovaranja (PPA), loše tržište električne energije i nepostojanje funkcionalne berze, ograničene mogućnosti balansiranja i skladištenja energije.

"U narednom periodu je potrebno da se pristupi usklađivanju regulative sa EU. Na prvom mjestu je otvaranje berze u BiH, berze električne energije što je prvi od preduslova. Naravno svi dalji koraci koji su potrebni u tom usklađivanju da se urade", kaže Dejan Đurđević, Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora.

U rješavanje problema se mora krenuti sada i odmah jer se razvojna šansa ne smije prokockati, jasni su u ovom Udruženju. Da problema ima i da se tapka u mjestu znaju i aktuelni energo čelnici Srpske. Luka Petrović i Petar Đokić stavljaju fokus na cijene struje i poručuju proizvođačima, šta je tu je.

"Savko ima pravo da nešto očekuje ali se znaju tržišna pravila. ERS posluje na tržišnim principima i ja bi isto tako volio da mi možemo prodavati energiju za 150 evra ali ne možemo nego građanima za 40 a privredi za 75 a izvoz je od 90 do 105 evra", kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS-a

"Mi nemamo nikakvu obavezu prema njima, nikakvu obavezu kao država, svako onaj ko ulaže privatni kapital u privatni posao nosi rizik i ne mogu reći da oni neće imati određenu vrstu koristi i dobiti iz tog posla", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Srpske.

Ipak iz Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih izvora kažu da ostaju otvoreni za dijalog sa svim relevantnim akterima – institucijama, regulatorima, investitorima i međunarodnim partnerima – kako bi se zajednički definisala održiva rješenja.