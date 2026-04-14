Od sutra povrat 10 feninga po litru goriva: Evo na kojim pumpama je to moguće

Benzinske stanice koje su se odazvale na poziv Ministarstva trgovine i turizma za povrat 10 pfeninga po litru goriva su HIFA PETROL, MADžAR, KRAJINAPETROL, TRIGMA, NESTRO PETROL, Pemako, Leburić, Sana kop, Despotović, Vicanović i Nes petrol.

Ukupan broj benzinskih stanica u Republici Srpskoj na kojima će se sprovoditi ova odluka trenutno je 118.

"Pokušaj da se ublaži ili ugasi požar izazvan ovako velikom inflacijom i velikim poskupljenjima, kako goriva, tako i ostalih životnih namirnica. Opet, s druge strane, svjedoci smo da samo oni koji su se odazvali pozivu i koji žele da potpišu sporazum sa ministarstvom biće dio ove priče", kaže Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja za zaštitu potrošača „Don“, Prijedor

Ova mogućnost odnosi se na građane sa prebivalištem u Republici Srpskoj, pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i preduzetnike koji obavljaju djelatnost na njenoj teritoriji. Trgovci su dužni da prilikom prodaje evidentiraju količine i dostavljaju podatke nadležnim institucijama, dok će isplata sredstava biti vršena putem nadležnih organa nakon kontrole fiskalnih računa.

"Ono što građani treba da znaju, to je da će se samo na neki način dokazati da su stanovnici RS da je vozilo registrovani u BiH i ukoliko žele biće im umanjeno 10pf po litri od ukupne cijene", kaže Milovan Bajić, direktor „Krajina petrola“.

Ovo je velika pomoć naročito poljoprivrednicima u doba sjetve koji već imaju regresirano gorivo, a na to će dobiti još 10 feninga po litru, kao i transportnim firmama koje koriste velike količine goriva, ističu iz resornog Ministarstva.

"Da će možda biti nekih problema u početku – sigurno hoće, ali bih zamolio sve da malo samo budemo strpljivi kada dođemo na benzinsku stanicu, ako bude nekih problema koji se mogu vjerovatno odmah na licu mjesta riješiti. Tako da sve molim i pozivam na malo strpljenja, s obzirom da je ovo nešto novo i za pumpne stanice, a isto tako i za nas što se tiče same vlade", rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Svi zainteresovani trgovci gorivom na malo pozvani su da potpišu ugovor sa Ministarstvom trgovine i turizma i budu dio ovih mjera. Mogu se prijaviti od sutra, tokom narednih trideset dana. Odluka će se primjenjivati do 16. maja 2026.