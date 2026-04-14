Pad cijena nafte na tržištu

14.04.2026 18:52

Komentari:

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Cijene nafte danas su pale na međunarodnim tržištima ispod 96 dolara za barel jer su ulagače umirili signali o novom krugu pregovora Irana i SAD.

Na londonskom tržištu barel je poslije podne iznosio 95,69 dolara što je za 3,67 dolara niža cijena nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.

Barel nafte je na američkom tržištu bio jeftiniji za 5,89 dolara i iznosio je 93,19 dolara.

Početkom sedmice tržišta je uznemirila američka najava blokade ulaza u Hormuški moreuz.

Iran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom zbog američko-izraelskog napada na ovu zemlju, zabranivši tranzit brodova zemalja povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Нуклеарна електрана

Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

MMF predstavio tri scenarija posljedica rata u Iranu

Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Nova pravila na tržištu hrane: Nema slanine bez mesa

Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

Hitno povlačenje piva: Boce mogu eksplodirati

