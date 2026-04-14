Pad cijena nafte na tržištu

Cijene nafte danas su pale na međunarodnim tržištima ispod 96 dolara za barel jer su ulagače umirili signali o novom krugu pregovora Irana i SAD.

Na londonskom tržištu barel je poslije podne iznosio 95,69 dolara što je za 3,67 dolara niža cijena nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.

Barel nafte je na američkom tržištu bio jeftiniji za 5,89 dolara i iznosio je 93,19 dolara.

Početkom sedmice tržišta je uznemirila američka najava blokade ulaza u Hormuški moreuz.

Iran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom zbog američko-izraelskog napada na ovu zemlju, zabranivši tranzit brodova zemalja povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.