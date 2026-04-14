Hitno povlačenje piva: Boce mogu eksplodirati

Ipak, u rijetkim slučajevima mogu nastati ozbiljni problemi - pa čak i opasnost po zdravlje. Upravo takva situacija dogodila se u Njemačkoj, gdje jedna pivara povlači određene proizvode zbog mogućeg stvaranja pritiska u bocama i povećanog sadržaja alkohola.

Problem je nastao zbog naknadne fermentacije

Konzumenti koji biraju bezalkoholno pivo to rade svesno – iz zdravstvenih, verskih ili ličnih razloga. Međutim, zbog greške u proizvodnji može doći do tzv. naknadne fermentacije u boci. U tom slučaju kvasac nastavlja da deluje i nakon punjenja, što uzrokuje stvaranje dodatnog pritiska.

Takav proces može imati dve posledice: povećanje sadržaja alkohola iznad dozvoljene granice za bezalkoholno pivo i opasno nakupljanje pritiska u staklenoj boci, što u ekstremnim slučajevima može dovesti do pucanja ili eksplozije boce.

Povlače se dvije vrste bezalkoholnog piva

Zbog ovog rizika, Brauerei Holzhausen iz bavarskog grada Landsberg am Leh odlučila je da povuče dve vrste bezalkoholnog piva:

Radi se o bocama od 0,5 litara, sa rokom trajanja do jula 2026. (Hefeveizen) i novembra 2026. (Heles). Proizvodi su se prodavali uglavnom na području Bavarske, a za sada nema potvrde o široj distribuciji.

Potrošačima se savjetuje: Ne otvarajte boce

Svi koji kod kuće imaju ove proizvode treba da budu posebno oprezni. Preporuka proizvođača je da se boce ne otvaraju i ne konzumiraju, već da se vrate na mjesto kupovine – i to neotvorene. Kupcima će biti vraćen novac.

Do povraćaja, savjetuje se čuvanje piva na temperaturi ispod 10 stepeni i dalje od sunčeve svjetlosti, kako bi se usporio proces fermentacije. Takođe, tokom transporta treba biti veoma oprezan kako bi se izbjeglo pucanje boce.

Postoji stvarna opasnost od povreda

Zbog nakupljenog pritiska u boci može doći do njenog pucanja, pri čemu staklo može povrediti osobe u blizini. Bundesinstitut fur Risikobevertung upozorava da ovakvi slučajevi predstavljaju ozbiljan fizički rizik, jer krhotine mogu izazvati posjekotine i druge povrede.

Rizik i za osobe koje izbjegavaju alkohol

Dodatni problem je što se zbog naknadne fermentacije može povećati sadržaj alkohola. To može biti posebno opasno za određene grupe ljudi. Prema Bundeszentrale fur gesundheitlihe Aufklerung, čak i male količine alkohola mogu imati negativne efekte.

Rizične grupe uključuju trudnice, decu i mlade, osobe sa bolestima jetre, ali i one koji se liječe od zavisnosti od alkohola. Kod osoba koje su prošle odvikavanje, i minimalna količina alkohola može izazvati povratak zavisnosti.

Oprez i pravovremena reakcija

Pivara je već povukla sporne proizvode iz prodaje i pozvala kupce na oprez. Iako su ovakvi slučajevi retki, pokazuju koliko je važno ozbiljno shvatiti upozorenja o povlačenju proizvoda.

Ako imate navedene boce kod kuće, najbolje ih je ne dirati bez potrebe i vratiti ih što prije. Bezbjednost bi u ovom slučaju trebalo da bude na prvom mjestu, prenosi Blic.