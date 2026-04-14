Hitno povlačenje piva: Boce mogu eksplodirati

Pivo bez alkohola je mnogima prvi izbor kada žele osvježenje bez posljedica narednog dana.
Ipak, u rijetkim slučajevima mogu nastati ozbiljni problemi - pa čak i opasnost po zdravlje. Upravo takva situacija dogodila se u Njemačkoj, gdje jedna pivara povlači određene proizvode zbog mogućeg stvaranja pritiska u bocama i povećanog sadržaja alkohola.
Konzumenti koji biraju bezalkoholno pivo to rade svesno – iz zdravstvenih, verskih ili ličnih razloga. Međutim, zbog greške u proizvodnji može doći do tzv. naknadne fermentacije u boci. U tom slučaju kvasac nastavlja da deluje i nakon punjenja, što uzrokuje stvaranje dodatnog pritiska.
Takav proces može imati dve posledice: povećanje sadržaja alkohola iznad dozvoljene granice za bezalkoholno pivo i opasno nakupljanje pritiska u staklenoj boci, što u ekstremnim slučajevima može dovesti do pucanja ili eksplozije boce.
Zbog ovog rizika, Brauerei Holzhausen iz bavarskog grada Landsberg am Leh odlučila je da povuče dve vrste bezalkoholnog piva:
Radi se o bocama od 0,5 litara, sa rokom trajanja do jula 2026. (Hefeveizen) i novembra 2026. (Heles). Proizvodi su se prodavali uglavnom na području Bavarske, a za sada nema potvrde o široj distribuciji.
Svi koji kod kuće imaju ove proizvode treba da budu posebno oprezni. Preporuka proizvođača je da se boce ne otvaraju i ne konzumiraju, već da se vrate na mjesto kupovine – i to neotvorene. Kupcima će biti vraćen novac.
Do povraćaja, savjetuje se čuvanje piva na temperaturi ispod 10 stepeni i dalje od sunčeve svjetlosti, kako bi se usporio proces fermentacije. Takođe, tokom transporta treba biti veoma oprezan kako bi se izbjeglo pucanje boce.
Zbog nakupljenog pritiska u boci može doći do njenog pucanja, pri čemu staklo može povrediti osobe u blizini. Bundesinstitut fur Risikobevertung upozorava da ovakvi slučajevi predstavljaju ozbiljan fizički rizik, jer krhotine mogu izazvati posjekotine i druge povrede.
Dodatni problem je što se zbog naknadne fermentacije može povećati sadržaj alkohola. To može biti posebno opasno za određene grupe ljudi. Prema Bundeszentrale fur gesundheitlihe Aufklerung, čak i male količine alkohola mogu imati negativne efekte.
Rizične grupe uključuju trudnice, decu i mlade, osobe sa bolestima jetre, ali i one koji se liječe od zavisnosti od alkohola. Kod osoba koje su prošle odvikavanje, i minimalna količina alkohola može izazvati povratak zavisnosti.
Pivara je već povukla sporne proizvode iz prodaje i pozvala kupce na oprez. Iako su ovakvi slučajevi retki, pokazuju koliko je važno ozbiljno shvatiti upozorenja o povlačenju proizvoda.
Ako imate navedene boce kod kuće, najbolje ih je ne dirati bez potrebe i vratiti ih što prije. Bezbjednost bi u ovom slučaju trebalo da bude na prvom mjestu, prenosi Blic.
