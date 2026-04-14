Cijene stanova i dalje rastu: Kvadrat u Banjaluci do 8.000 KM

Cijene stanova u Republici Srpskoj i dalje rastu, a stručnjaci predviđaju da će takav trend potrajati i do kraja godine.

Prema riječima naših sagovornika, glavni razlog rasta cijena je velika potražnja, koja nadmašuje ponudu, pa je tako cijena kvadrata u Banjaluci dostigla i do 8.000 KM.

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remax" u Banjaluci, objašnjava da, prema postojećim parametrima koji se koriste za projektovanje tržišnih trendova, nema indikacija da bi cijene nekretnina trebalo da padaju.

"Osnovni pokazatelji tržišta su potražnja i broj izdatih građevinskih dozvola, a oba su veća nego u prethodnom periodu. To pokazuje da investitori planiraju nove projekte, pa se ne očekuje pad cijena. Naravno, ne očekuje se ni drastičan rast - moguće je povećanje od nekoliko procenata, uglavnom u skladu sa inflacijom. Međutim, postoje nepoznanice, poput krize na Bliskom istoku. Nagli skokovi cijena energenata mogu povećati ulazne troškove gradnje, što bi, slično kao 2022. godine, moglo dovesti do rasta cijena i smanjenja potražnje", rekao je Milanović.

Tržište nekretnina u Banjaluci još aktivno

On dodaje da je tržište nekretnina u Banjaluci još aktivno, a cijene novogradnje kreću se od 3.500 do 7.000 KM po kvadratu. U centru grada cijene su nešto više, od 5.000 do 7.000 KM po kvadratu.

"Najveći broj kupaca su mladi bračni parovi koji kupuju svoj prvi stan, kao i ljudi koji vide nekretnine kao investiciju. Kupci se odlučuju ili za dugoročno izdavanje ili za stan na dan, čime ostvaruju prihod od izdavanja, ali i kapitalnu dobit kroz rast cijena nekretnina", objasnio je Milanović.

Rat cijena stanova

Saša Kondić, investitor iz Banjaluke, dodaje da se do kraja godine očekuje rast cijena stanova za pet do sedam odsto.

"Potražnja je veća nego prošle godine, jer veliki dio stanovništva gravitira prema Banjaluci. Takođe, dijaspora igra značajnu ulogu u tržištu nekretnina u ovom gradu. Slična situacija primjećuje se i u drugim gradovima Republike Srpske", kaže Kondić.

On ističe da su trenutno stanovi ispod 3.700-3.800 KM po kvadratu gotovo nepostojeći, dok najskuplji dostižu cijene i do 8.000 KM po kvadratu.

"Rast cijena nekretnina u određenoj mjeri je opravdan, jer pokriva troškove gradnje i potražnju. Međutim, u nekim slučajevima cijene su previsoke u odnosu na standard kupaca", pojašnjava Kondić.

Vid štednje i sigurna investicija

Kupci, kako dodaje, uglavnom ulažu u nekretnine kao vid štednje i sigurnu investiciju, ali postoji i dio onih koji nekretnine kupuju zbog potrebe za stambenim prostorom.

Dragan Gruban, izvršni direktor Agencije za nekretnine "Agent Enex" iz Prijedora, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da je, što se tiče ovog grada, tržište stanova stabilno, kako po pitanju potražnje, tako i u pogledu gradnje.

"Cijene se kreću od 2.800 do 3.500 KM po kvadratu, naravno, u zavisnosti od lokacije", kazao je Gruban.

On dodaje da je ranijih godina najveći dio kupaca činila dijaspora, ali da se situacija sada značajno promijenila. Trenutno su kupci uglavnom mladi bračni parovi koji kupuju svoju prvu nekretninu.

"Najviše se traže stanovi površine od 50 do 60 kvadrata, sa dvije spavaće sobe", zaključio je Gruban.