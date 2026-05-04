Ponovo uhapšen stric Nikole Jokića

U akciji policije u Novom Sadu uhapšene su četiri osobe zbog sumnje na više krivičnih d‌jela, uključujući poreske malverzacije i pranje novca. Među privedenima je i bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada Siniša Jokić, inače stric košarkaša Nikole Jokića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je da je uhapšen I. P. (45), odgovorna osoba firme "Prima idea d.o.o.", zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u pomaganju, pranje novca, zloupotrebu u javnoj nabavi, poresku utaju, poresku prevaru vezanu uz PDV te falsifikovanje službene isprave.

Ostavku dao četiri dana prije pada nadstrešnice

Siniša Jokić (57), bivši čelnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, sumnjiči se za produženo krivično d‌jelo zloupotrebe službenog položaja i trgovinu uticajem . Riječ je o osobi koja je već bila u fokusu javnosti.

Srbija Među uhapšenima zbog pada nadstrešnice i stric Nikole Jokića

Portal Razglas njuz navodi da je Jokić ranije spominjan i u kontekstu istrage urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u kolovozu 2025. godine. Tada je Tužilaštvo za organizirani kriminal naložilo privođenje više osoba, među kojima i njega.

Jokić je po struci istoričar i dugogodišnji javni radnik u Novom Sadu. Na mjesto direktora Zavoda za zaštitu spomenika došao je 2016. godine, a ostavku na tu dužnost podnio je 27. oktobra 2024., četiri dana prije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici.

Jokić danas radi kao kustos Muzeja grada Novog Sada.

Sporno je 14 postupaka javne nabave

Mediji su o njemu pisali i ranije. Portal NSuživo je 2021. naveo da je bio jedan od ključnih ljudi u projektu obnove desetaka fasada istorijskih zgrada u Novom Sadu. Nova ekonomija je pak 2022. izvijestila da je kao direktor odbijao odgovarati na pitanja o oštećenjima na zgradi Banovine tokom izgradnje podzemne garaže.

Uz Jokića i I. P., policija je uhapsili i N. M. (49), odgovornu osobu Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", zbog sumnje na nesavjestan rad u službi. Protiv službenika Zavoda V. N. (58) bit će podnesena krivična prijava zbog sumnje na produženo krivično d‌jelo zloupotrebe službenog položaja.

