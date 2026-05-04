Logo
Large banner

Ponovo uhapšen stric Nikole Jokića

Autor:

ATV
04.05.2026 13:59

Komentari:

0
Поново ухапшен стриц Николе Јокића
Foto: Youtube/novosadskatelevizija

U akciji policije u Novom Sadu uhapšene su četiri osobe zbog sumnje na više krivičnih d‌jela, uključujući poreske malverzacije i pranje novca. Među privedenima je i bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada Siniša Jokić, inače stric košarkaša Nikole Jokića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je da je uhapšen I. P. (45), odgovorna osoba firme "Prima idea d.o.o.", zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u pomaganju, pranje novca, zloupotrebu u javnoj nabavi, poresku utaju, poresku prevaru vezanu uz PDV te falsifikovanje službene isprave.

Ostavku dao četiri dana prije pada nadstrešnice

Siniša Jokić (57), bivši čelnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, sumnjiči se za produženo krivično d‌jelo zloupotrebe službenog položaja i trgovinu uticajem . Riječ je o osobi koja je već bila u fokusu javnosti.

zeljeznicka stanica novi sad

Srbija

Među uhapšenima zbog pada nadstrešnice i stric Nikole Jokića

Portal Razglas njuz navodi da je Jokić ranije spominjan i u kontekstu istrage urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u kolovozu 2025. godine. Tada je Tužilaštvo za organizirani kriminal naložilo privođenje više osoba, među kojima i njega.

Jokić je po struci istoričar i dugogodišnji javni radnik u Novom Sadu. Na mjesto direktora Zavoda za zaštitu spomenika došao je 2016. godine, a ostavku na tu dužnost podnio je 27. oktobra 2024., četiri dana prije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici.

Jokić danas radi kao kustos Muzeja grada Novog Sada.

Sporno je 14 postupaka javne nabave

Mediji su o njemu pisali i ranije. Portal NSuživo je 2021. naveo da je bio jedan od ključnih ljudi u projektu obnove desetaka fasada istorijskih zgrada u Novom Sadu. Nova ekonomija je pak 2022. izvijestila da je kao direktor odbijao odgovarati na pitanja o oštećenjima na zgradi Banovine tokom izgradnje podzemne garaže.

Uz Jokića i I. P., policija je uhapsili i N. M. (49), odgovornu osobu Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", zbog sumnje na nesavjestan rad u službi. Protiv službenika Zavoda V. N. (58) bit će podnesena krivična prijava zbog sumnje na produženo krivično d‌jelo zloupotrebe službenog položaja.

(Nova)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Jokić

hapšenje

Novi Sad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

Hronika

Tarik Prusac krep trakom Elmi oblijepio usta i glavu u 20 slojeva

2 h

0
Никшић: Усвојен план инвестиција већи од милион евра

BiH

Nikšić: Usvojen plan investicija veći od milion evra

2 h

0
Софија Шашић

Scena

Auto u vlasništvu Sofije Šašić ubio konja, oglasila se ćerka Željka Šašića

2 h

0
Цвијеће, висибабе, прољеће почиње раније него прије

Društvo

Hladniji dani su iza nas, od naredne sedmice temperature i do 30°C

3 h

0

Više iz rubrike

Породице убијених у масакру и даље живе своју најдужу ноћ: Три године бола и туге

Srbija

Porodice ubijenih u masakru i dalje žive svoju najdužu noć: Tri godine bola i tuge

8 h

0
На Ташмајдану завршено обиљежавање годишњице трагедије у Рибникару

Srbija

Na Tašmajdanu završeno obilježavanje godišnjice tragedije u Ribnikaru

20 h

0
Грк возио 236 километара на час, заустављен на ауто-путу

Srbija

Grk vozio 236 kilometara na čas, zaustavljen na auto-putu

21 h

0
Како је пронађена дјевојчица која је нестала у Новом Саду

Srbija

Kako je pronađena djevojčica koja je nestala u Novom Sadu

23 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner