Porodice ubijenih u masakru i dalje žive svoju najdužu noć: Tri godine bola i tuge

04.05.2026 08:02

Породице убијених у масакру и даље живе своју најдужу ноћ: Три године бола и туге
U tišini koja para uši, sela Dubona i Malo Orašje i dalje žive svoju najdužu noć, iako je prošlo tri godine od jezivog masakra u selima kod Mladenovca!

Kobne večeri 4. maja te 2023. godine, masovni ubica Uroš Blažić, inače komšija nekih od žrtava, zauvijek je promijenio ova mjesta. Mještani dva sela kažu da glavnim ulicama odzvanjaju tek poneki koraci, ali tuga je svuda, u praznim dvorištima, pognutim pogledima i crnini po kojoj prepoznaju porodice ubijenih.

Inače, najmlađi među ubijenima imao je samo 15 godina, a njihova imena danas stoje uklesana ne samo na spomenicima, već i u svijesti čitavog naroda.

Devetoro mladih ubijeno

1. Nikola Milić (15), Malo Orašje

2. Aleksandar Milovanović (17), Malo Orašje

3. Marko Mitrović (18), Malo Orašje

4. Lazar Milovanović (19), Malo Orašje

5. Nemanja Stevanović (21), Malo Orašje

6. Petar Mitrović (25), Malo Orašje

7. Kristina Panić (19), Dubona

8. Milan Panić (22), Dubona

9. Dalibor Todorović (24), Dubona

Krvnik i otac osuđeni na 20 godina

Uroš Blažić je sredinom decembra 2024. godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora, a i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije, dobio je istu kaznu. Iako su kazne maksimalne po važećem zakonu, presuda je izazvala ogroman bijes među porodicama žrtava, ali i šok u javnosti.

"Mnogi koji nisu lično poznavali stradale ostali su zatečeni težinom zločina i kaznom koja je izrečena". kaže izvor Kurira.

Tokom suđenja u Specijalnom sudu u Beogradu, Blažić je iznio svoju odbranu, pokušavajući da opravda zločin koji je počinio 4. maja 2023. godine, kada je hicima iz automatske puške ubio devetoro ljudi i ranio još 12.

Za sudskom govornicom rekao je "da je kobne večeri imao prepisku na Votsapu sa svojim prijateljem Viktorom Đorđevićem i jednom djevojkom i da se osjećao nenormalno".

Inače, Viktor Đorđević, koga je Blažić pomenuo, ranije se zvao Nikola Đorđević i poznat je javnosti kao rijaliti učesnik i bivši partner pjevačice Sanje Vučić.

Kako smo ranije pisali, kobne večeri, 4. maja 2023. godine u 22.14 časova, Blažić je Đorđeviću poslao poruku: "Izgorio sam, sjedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije započeo je krvavi pohod i usmrtio prvu žrtvu.

"Hicima iz "kalašnjikova" ubio je Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (20), Petra Mitrovića (30), Marka Mitrovića (18), Nikolu Milića (15) i Aleksandra Milovanovića (17). Zatim se odvezao u Dubonu, gdje je kod škole ubio Milana Panića (21), njegovu sestru Kristinu (19) i Dalibora Todorovića (25)", podsjeća izvor.

Nakon zločina pokušao je da pobjegne, oteo je taksi u kojem se nalazila i putnica, primorao vozača da ga odveze do sela kod Kragujevca, gde je narednog dana pronađen i uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.

Tuga ne jenjava

Porodice ubijenih i dalje gotovo svakodnevno odaju počast svojim najmilijima na društvenim mrežama, objavljujući fotografije i potresne poruke.

Jedan od preživjelih, Jovan Ranković (21) iz Malog Orašja, ranije je za Kurir opisao stravične trenutke kroz koje je prošao te noći, kada su mu ubijeni prijatelji, a on teško ranjen.

"Počeo je da rešeta. Pravio sam se da sam mrtav, da me ne dokrajči", rekao je tada Ranković i dodao da je pokušao da se sakrije iza stabla, ali bezuspješno, jer se napadač vratio.

"Bijeli duks me je odao, vidio je kako virim iza drveta i rekao mi: "Ej, ti, iza drveta!", i počeo da puca na mene, tada me je pogodio opet u stomak. Pokušao sam da bježim, ali sam se sapleo i u trenutku odlučio da ostanem tu i da nepomično ležim. Pravio sam se da sam mrtav, nisam se pomjerao...", opisao je preživjeli mladić krvavu noć.

Scene koje su te noći zatekle meštane Dubone i Malog Orašja, kako kažu, ne mogu da se opišu. Dubona, nekada mjesto dječje graje i smijeha, danas je utihnula, dok u Malom Orašju, svega nekoliko kilometara dalje, bol je jednako dubok. Na zidu stoji mural sa imenima žrtava i jednom rečju: "Živite", što svakodnevno podseća na masakr i one koji žrtve nisu poznavali.

