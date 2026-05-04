Ovo je porodična kuća našeg poznatog glumca iz hit serije: Fasada otpada, zidovi ispucali

Glumac Milan Bosiljčić je objavio fotografiju stare, trošne porodične kuće u Sjeverinu koja je sada u lošem stanju.

Milan Bosiljčić (44), najpoznatiji po ulozi u seriji "Igra sudbine", posjetio je Sjeverin, rodno mjesto njegove bake. Glumac je na Instagramu pokazao kako izgledaju dvorište i kuća u kojoj je u djetinjstvu boravio, kao i mjesta na kojima se igrao kada bi kao dječak ovdje dolazio.

"Stara kuća gdje se rodila moja baka i njena braća i sestra", napisao je u opisu, a potom je otišao i objavio i prizor sa rijeke Lim.

"Rijeka Lim. Ovdje sam se kao dijete kupao, spuštao niz Lim traktorskim gumama, pecao, skakao sa lijane... To je bilo detinjstvo", napisao je glumac.

Porodična tradicija duga osam vijekova

Inače, Milan Bosiljčić je odlučio da uloži novac u porodičnu destileriju, u kojoj se proizvodi isključivo rakija šljivovica. Kako je jednom prilikom istakao, tradicija pravljenja rakije u njegovoj porodici traje više od 820 godina, prenosi Kurir