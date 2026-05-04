Nakon što je sa 18 godina pobjedila podmuklu bolest, Lepa Brena se ponovo susrela sa njom

Muzička zvijezda Lepa Brena već 18 godina vodi borbu sa tromboza. Iako stanje drži pod kontrolom zahvaljujući redovnoj terapiji, pjevačica je svjesna da naporni koncerti i česta putovanja avionom mogu uticati na pogoršanje bolesti.

Kako prenosi Svet, nedavno je suprugu Bobi Živojinoviću priznala da se osjeća iscrpljeno i da više nema energije kao ranije, nakon čega je on odmah reagovao i insistirao da posjeti ljekara.

Navodno je odmah pozvao lekara koji ju je operisao i zakazao joj pregled.

"Boba joj je rekao da ne sme da čeka ni dana i da što pre mora na kontrolu, jer ne bi podneo da joj se nešto desi. Svestan je on da je tromboza opasna bolest i da je do sada uspevala da je drži pod kontrolom, ali to je i podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos", otkriva blizak izvor Živojinovićima.

Inače, Brena se prvi put suočila sa trombozom prije 18 godina. Na jednom nastupu joj je ruka dobila plavu boju i počela je da trne. Ljekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena i zbog toga neko vrijeme nije smjela da leti avionom.

Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a pre osam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbili taj tromb. Ljekari su je tada upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbjegava, a ona i sada radi velike koncerte kao prije 30 godina kada je bila u punoj snazi.

"Živim pod stalnom tenzijom"

"Prvu trombozu sam pregurala još davno, ali sam nakon toga nastavila sa velikim radom. To što se bolest ponovila predstavlja ozbiljan alarm. Živim maltene pod stalnom tenzijom i sve što se dešava na poslu ili u porodici doživljavam previše emotivno. Ta moja vojnička disciplina i perfekcionizam djeluju destruktivno na mene. Čini mi se da nikada nisam znala da se potpuno odmorim od svojih obaveza. Osnovni problem je što, i kada odem na odmor, previše razmišljam. Ta psihička prenapregnutost može da vrati bolest", objasnila je Brena svoje zdravstveno stanje.

