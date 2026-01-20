Logo
Large banner

Brena čuvala bunde u frižideru, na kraju ostala bez njih

20.01.2026

08:39

Komentari:

0
Брена чувала бунде у фрижидеру, на крају остала без њих
Foto: Instagram

Pjevačica Lepa Brena tokom gostovanja u jednom podkastu otkrila je kako je ostala bez bar "15 skupocjenih bundi", koje je inače uredno "čuvala od moljaca u frižideru".

Poslije izvjesne kućne žurke njenog sina, međutim, imala je i šta da vidi.

Предатор

Svijet

Rusi spremili Predatora: Monstrum može leti do svemira

Sve su, kaže, bile pocijepane, u rupama, kao da ih je "neko sjekao žiletom".

"Ja sam žena u šou-biznisu, mnogo sam se bundi nakupovala. Oni su pravili žurku na bazenu, a ja svoje bunde čuvam u frižideru. Stavim ih u pamučne kese i, čuvam od moljaca. Imam 15, 20 bundi, u raznim bojama, dugačke, kratke, neke od činčile, neke od srebrnog nerca... Samo najbolje, specijalno pravljene za mene. Kad sam otvorila frižider, bukvalno sam se šokirala; sve je bilo uništeno. Bunde su iscijepane, sa rupama, kao da je neko sjekao žiletom. Rekla sam: "Čovječe, šta se desilo mojim bundama?" Petnaest bundi je potpuno uništeno", pričala je Brena u "Voštkastu".

Odgovor na pitanje šta se desilo bio je, kako je navela, prilično jednostavan.

casni krst

Region

Drama tokom plivanja za Časni krst: Ušao u ledenu rijeku, pa ga ponijele jake struje

"Kaže meni Kata: "Viktorovom društvu je bilo hladno na bazenu, gdje su pravili žurku, pa su svi obukli tvoje bunde". Sve se pokidalo. Jedna bunda je čak nestala, vjerovatno je nekoj djevojci bilo hladno, pa je jednostavno otišla s njom", kazala je pjevačica, prenosi Una.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Lepa Brena

Pjevačica

bunda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грађани Бијељине поново без гријања

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

2 h

0
Врло нездрав ваздух у Тузли и Високом

Društvo

Vrlo nezdrav vazduh u Tuzli i Visokom

2 h

0
Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе

Savjeti

Piling za tijelo je važniji nego što mislite: Ne preskačite ga u rutini njege

2 h

0
Гдје је освануло најхладније јутро?

Društvo

Gdje je osvanulo najhladnije jutro?

2 h

0

Više iz rubrike

Преминула Сенка Велетанлић

Scena

Preminula Senka Veletanlić

12 h

0
Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Scena

Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

15 h

0
Милош Тимотијевић оштар након смрти Мике Алексић

Scena

Miloš Timotijević oštar nakon smrti Mike Aleksić

16 h

1
Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

Scena

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

17 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

10

17

Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner