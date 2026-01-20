Brena čuvala bunde u frižideru, na kraju ostala bez njih

Pjevačica Lepa Brena tokom gostovanja u jednom podkastu otkrila je kako je ostala bez bar "15 skupocjenih bundi", koje je inače uredno "čuvala od moljaca u frižideru".

Poslije izvjesne kućne žurke njenog sina, međutim, imala je i šta da vidi.

Sve su, kaže, bile pocijepane, u rupama, kao da ih je "neko sjekao žiletom".

"Ja sam žena u šou-biznisu, mnogo sam se bundi nakupovala. Oni su pravili žurku na bazenu, a ja svoje bunde čuvam u frižideru. Stavim ih u pamučne kese i, čuvam od moljaca. Imam 15, 20 bundi, u raznim bojama, dugačke, kratke, neke od činčile, neke od srebrnog nerca... Samo najbolje, specijalno pravljene za mene. Kad sam otvorila frižider, bukvalno sam se šokirala; sve je bilo uništeno. Bunde su iscijepane, sa rupama, kao da je neko sjekao žiletom. Rekla sam: "Čovječe, šta se desilo mojim bundama?" Petnaest bundi je potpuno uništeno", pričala je Brena u "Voštkastu".

Odgovor na pitanje šta se desilo bio je, kako je navela, prilično jednostavan.

"Kaže meni Kata: "Viktorovom društvu je bilo hladno na bazenu, gdje su pravili žurku, pa su svi obukli tvoje bunde". Sve se pokidalo. Jedna bunda je čak nestala, vjerovatno je nekoj djevojci bilo hladno, pa je jednostavno otišla s njom", kazala je pjevačica, prenosi Una.rs.