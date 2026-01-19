Logo
Large banner

Miloš Timotijević oštar nakon smrti Mike Aleksić

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

18:03

Komentari:

1
Милош Тимотијевић оштар након смрти Мике Алексић

Glumac Miloš Timotijević oglasio se povodom smrti Miroslava Mike Aleksića, režisera i vlasnika škole glume "Stvar srca".

Mika Aleksić preminuo je juče, 18. januara 2026. godine, u svom domu u Beogradu, nakon duge i teške bolesti.

Kako se navodi, preminuo je od raka debelog crijeva.

Miloš Timotijević je sada na društvenim mrežama objavio sliku naslova vijesti koja je glasila "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je Timotijević precrtao dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisao: "zlostavljač i sek*ualni prestupnik".

Објава Милоша Тимотијевића
Objava Miloša Timotijevića

Miloš je svojevremeno podržao svoje koleginice, koje su istupile sa pričom da su bile zlostavljane od strane Aleksića.

- U prvom trenutku kada sam čuo to ja sam prvih pet sekundi bio šokiran, međutim, kada sam negdje povezao stvari onda sam shvatio da se to uklapa u taj profil. Šokiran sam samo što nisam ništa primijetio. S obzirom da je toliko djevojaka mladih izašlo sa pričom, uvjerenja sam da se to desilo - rekao je tada Timotijević.

O svom iskustvu sa profesorom glume Miloš je rekao sljedeće:

- Provodio sam dosta vremena u Mikinoj grupi gdje sam imao i lijepih i loših iskustava. Sad kad se sve izdešavalo, to iskustvo je meni ostalo u dobrom sjećanju, ali čovjek nekako ima tendenciju da loše stvari zaboravlja i onda tek neki drugi su mi ukazali na to kakav je on bio prema meni. Međutim, ja se toga stvarno ne sjećam - kaže Miloš.

Мирослав Мика Алексић

Scena

Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

- Jedino što sam, kad sam se spremao za Akademiju bio je dosta čudan trenutak. Prvi put me je on spremao, poslije treće godine srednje škole i ja sam prošao u uži izbor. Tada nisam imamo neku ambiciju da prođem, nekako sam htio da završim srednju. Ali kada sam htio drugi put da spremam, tada sam već želio. On mi je rekao na tom jednom času, kada je pitao ko će da se sprema za glumu ove godine i kada ma ja podigao ruku "Ti, Miloše, spusti ruku". Kada sam ga pitao zašto, odgovorio mi je da ja nisam za ovoj poziv, jer sam ušao u uži izbor samo zato što me je on spremao - prisjeća se glumac. - To je bila rečenica i to je bio moj posljednji čas kod Mike u grupi. Prosto sam shvatio da kad neko nema povjerenja u vas, nema razloga ni da ja gubim vrijeme više u toj grupi - rekao je jednom prilikom Timotijević za Kurir.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Miloš Timotijević

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Tenis

Đoković: Dobro sam se osjećao danas, hajde da vidimo kako će biti za par dana

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Muškarac stradao u požaru, opušak cigarete zapalio krevet

2 h

0
Мали Вук (7) у залеђеном језеру стигао први до крста

Društvo

Mali Vuk (7) u zaleđenom jezeru stigao prvi do krsta

2 h

0
Трамп: Европа да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, не на Гренланд

Svijet

Tramp: Evropa da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, ne na Grenland

2 h

0

Više iz rubrike

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

Scena

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

3 h

2
Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

Scena

Urna Žarka Lauševića iznijeta iz Srbije

3 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić šokirala novom objavom: ''Nažalost živa sam''

5 h

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Scena

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

19

49

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

19

38

Hoće li Ustavni sud raspravljati o ustavnosti Vlade koja više nije na snazi?

19

35

Andrej Lučić prvi doplivao do Časnog krsta u Trebišnjici

19

24

Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner