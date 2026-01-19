Miloš Timotijević oštar nakon smrti Mike Aleksić

Mika Aleksić preminuo je juče, 18. januara 2026. godine, u svom domu u Beogradu, nakon duge i teške bolesti.

Kako se navodi, preminuo je od raka debelog crijeva.

Miloš Timotijević je sada na društvenim mrežama objavio sliku naslova vijesti koja je glasila "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je Timotijević precrtao dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisao: "zlostavljač i sek*ualni prestupnik".

Objava Miloša Timotijevića

Miloš je svojevremeno podržao svoje koleginice, koje su istupile sa pričom da su bile zlostavljane od strane Aleksića.

- U prvom trenutku kada sam čuo to ja sam prvih pet sekundi bio šokiran, međutim, kada sam negdje povezao stvari onda sam shvatio da se to uklapa u taj profil. Šokiran sam samo što nisam ništa primijetio. S obzirom da je toliko djevojaka mladih izašlo sa pričom, uvjerenja sam da se to desilo - rekao je tada Timotijević.

O svom iskustvu sa profesorom glume Miloš je rekao sljedeće:

- Provodio sam dosta vremena u Mikinoj grupi gdje sam imao i lijepih i loših iskustava. Sad kad se sve izdešavalo, to iskustvo je meni ostalo u dobrom sjećanju, ali čovjek nekako ima tendenciju da loše stvari zaboravlja i onda tek neki drugi su mi ukazali na to kakav je on bio prema meni. Međutim, ja se toga stvarno ne sjećam - kaže Miloš.

- Jedino što sam, kad sam se spremao za Akademiju bio je dosta čudan trenutak. Prvi put me je on spremao, poslije treće godine srednje škole i ja sam prošao u uži izbor. Tada nisam imamo neku ambiciju da prođem, nekako sam htio da završim srednju. Ali kada sam htio drugi put da spremam, tada sam već želio. On mi je rekao na tom jednom času, kada je pitao ko će da se sprema za glumu ove godine i kada ma ja podigao ruku "Ti, Miloše, spusti ruku". Kada sam ga pitao zašto, odgovorio mi je da ja nisam za ovoj poziv, jer sam ušao u uži izbor samo zato što me je on spremao - prisjeća se glumac. - To je bila rečenica i to je bio moj posljednji čas kod Mike u grupi. Prosto sam shvatio da kad neko nema povjerenja u vas, nema razloga ni da ja gubim vrijeme više u toj grupi - rekao je jednom prilikom Timotijević za Kurir.

(Telegraf)