Ana Nikolić šokirala novom objavom: ''Nažalost živa sam''

Ana Nikolić riješila je da promijeni život iz korijena. Ona se sada oglasila na svom Instagram profilu iz teretane gdje je objavila snimak iz teretane, dok je na licu imala naočare za sunce.

Ana Nikolić je, naime, objavila snimak dok je bila na traci za trčanje, a tom prilikom je imala poruku za svoje pratioce:

– Šta ćemo sad? Pakao slijedi. Pozdrav za sve one što bi voljeli da sam mrtva, nažalost živa sam – rekla je Ana na snimku.

Ana Nikolić nedavno je u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola. Pjevačica je tada otkrila kada definitivno prestaje da pije.

Naime, Ana je tada najavila da 28. novembra počinje sa postom i prestaje da pije.

– Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see… a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa – rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

– Imam 47. godina, svoj život, svoje dijete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodim, nego se tako desilo. Imam divno dijete, jako vaspitano, mnogo dobro dijete – rekla je.