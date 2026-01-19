Đoković pregazio Martineza i proslavio 100. trijumf na Australijan openu

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo Australijan opena pobjedom protiv Španca Pedra Martineza rezultatom 6:3, 6:2, 6:2. Ovo je ujedno i Novakova jubilarna 100. pobjeda na prvom grend slemu u sezoni.

Perfektno je Novak Đoković otvorio meč i nije gubio vrijeme već je odmah napao servis protivnika i tako došao do ranog brejka.

Gemove na svoj servis Novak je osvajao ekspresno i bez problema, dok je Martinezu uspio da zakomplikuje gotovo svaki. Imao je srpski as šansu da povede i uz dva brejka prednosti, ali je nije iskoristio.

Nije to međutim bio razlog za brigu jer je Novak igrao staloženo, mirno i čitao je svaki pokret protivnika o čemu svjedoči i brojka od 14 vinera. Za cijeli set izgubio je svega četiri poena na svoj servis. Sigurnom i preciznom igrom Novak je poslije 45 minuta igre došao do prednosti od 1:0 u setovima.

Na samom startu drugog seta Martinez je dao naznaku da je podigao nivo igre, ali Novak kao da se nije obazirao na to. Već u drugom gemu na servis Španca, srpski as pravi brejk.

Tu se nije zaustavio već je iz gema u gem „lomio“ protivnika i potom mu oduzeo još jedan servis gem i to u stilu, bekhend vinerom. Za svega 35 minuta igre Novak je povećao prednost na 2:0 u setovima.

Nije se mnogo mijenjao ritam meča ni u trećem setu u kom se ponovo za sve pitao najbolji teniser svih vremena. Martinesovi gemovi su trajali i bili su neizvesni dok Novak prilikom svog servisa nije ostavljao prostora za to.

U petom gemu Novak je potpuno slomio otpor španskog tenisera jer je napravio brejk kojim je ujedno i najavio pobjedu. Napravio je i drugi brejk, a podatak koji oslikava maestralnu igru je taj da je Novak u trećem setu na svoj servis izgubio svega jedan poen.

U drugom kolu Novak se sastaje sa Italijanom Frančeskom Maestralijem koji je savladao Terensa Atmana.