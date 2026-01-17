Svijet oduševljen snimkom: Federer ugledao Đokovića i sve zaustavio

Dugo su Novak Đoković i Rodžer Federer bili suparnici na terenu, ali čini se da se posljednjih godina njihov odnos veoma popravio, a to dokazuje i scena iz Melburna.

Naime, poslije nekog vremena Federer je ponovo došao u Australiju i prije zvaničnog početka Australijan opena, Švajcarac je nekoliko puta izlazio na teren u Melburnu.

Prvo je sa Norvežaninom, Kasperom Rudom, odigrao taj-brejk, dok je tokom subote učestvovao u egzibiciji, zajedno sa legendama sporta poput Andrea Agasija, Lejtona Hjuita…

U jednom trenutku je morao da prekine meč, baš kada je ugledao Đokovića. Odmah je otrčao do tribina i zagrlio ga je i to uz širok osmijeh.

Novak takođe nije skidao osmijeh sa lica.

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, će izaći na teren u ponedjeljak u poslednjem meču programa na "Rod Lejver areni“.

To znači da će srpski as odmjeriti snage protiv Pedra Martineza u ponedjeljak oko 11 časova što je najbolja moguća opcija za navijače u Srbiji kada je Australija u pitanju. Gotovo da jedino ona ne podrazumijeva rano buđenje ili ustajanje usred noći.