Svijet oduševljen snimkom: Federer ugledao Đokovića i sve zaustavio

Dugo su Novak Đoković i Rodžer Federer bili suparnici na terenu, ali čini se da se posljednjih godina njihov odnos veoma popravio, a to dokazuje i scena iz Melburna.
Naime, poslije nekog vremena Federer je ponovo došao u Australiju i prije zvaničnog početka Australijan opena, Švajcarac je nekoliko puta izlazio na teren u Melburnu.
Prvo je sa Norvežaninom, Kasperom Rudom, odigrao taj-brejk, dok je tokom subote učestvovao u egzibiciji, zajedno sa legendama sporta poput Andrea Agasija, Lejtona Hjuita…
U jednom trenutku je morao da prekine meč, baš kada je ugledao Đokovića. Odmah je otrčao do tribina i zagrlio ga je i to uz širok osmijeh.
Novak takođe nije skidao osmijeh sa lica.
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, će izaći na teren u ponedjeljak u poslednjem meču programa na "Rod Lejver areni“.
To znači da će srpski as odmjeriti snage protiv Pedra Martineza u ponedjeljak oko 11 časova što je najbolja moguća opcija za navijače u Srbiji kada je Australija u pitanju. Gotovo da jedino ona ne podrazumijeva rano buđenje ili ustajanje usred noći.
Federer 🤗 Djokovic— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8
