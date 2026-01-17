Logo
Large banner

Svijet oduševljen snimkom: Federer ugledao Đokovića i sve zaustavio

Izvor:

ATV

17.01.2026

11:54

Komentari:

0
Федерер и Ђоковић
Foto: Screenshot / X

Dugo su Novak Đoković i Rodžer Federer bili suparnici na terenu, ali čini se da se posljednjih godina njihov odnos veoma popravio, a to dokazuje i scena iz Melburna.

Naime, poslije nekog vremena Federer je ponovo došao u Australiju i prije zvaničnog početka Australijan opena, Švajcarac je nekoliko puta izlazio na teren u Melburnu.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu; Pokazala su se kao katastrofalna

Prvo je sa Norvežaninom, Kasperom Rudom, odigrao taj-brejk, dok je tokom subote učestvovao u egzibiciji, zajedno sa legendama sporta poput Andrea Agasija, Lejtona Hjuita…

U jednom trenutku je morao da prekine meč, baš kada je ugledao Đokovića. Odmah je otrčao do tribina i zagrlio ga je i to uz širok osmijeh.

Novak takođe nije skidao osmijeh sa lica.

Policija Srbija

Hronika

Nema tragova nasilja na tijelu Milice (25): Po snijegu hodala sedam kilometara

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, će izaći na teren u ponedjeljak u poslednjem meču programa na "Rod Lejver areni“.

To znači da će srpski as odmjeriti snage protiv Pedra Martineza u ponedjeljak oko 11 časova što je najbolja moguća opcija za navijače u Srbiji kada je Australija u pitanju. Gotovo da jedino ona ne podrazumijeva rano buđenje ili ustajanje usred noći.

Podijeli:

Tagovi:

Rodžer Federer

Novak Đoković

Australijan open

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Svijet

Dječak (11) ubio oca koji mu je oduzeo igricu i rekao mu da je vrijeme za spavanje

2 h

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Da li je realno: Kolike šanse kladionice daju Srbiji protiv Njemačke

2 h

0
Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

Društvo

Centralna banka: Prošle godine registrovano 948 komada krivotvorenih novčanica

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri

2 h

7

Više iz rubrike

Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Tenis

Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

5 h

1
Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

Tenis

Alkaraz pred kamerama morao da objasni zašto je uručio otkaz legendi

1 d

0
Ево зашто најпровокативнију тенисерку свијета нећемо гледати на АО

Tenis

Evo zašto najprovokativniju teniserku svijeta nećemo gledati na AO

1 d

0
Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

Tenis

Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner