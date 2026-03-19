Ljekari upozoravaju: Ova hrana uništava pankreas

Autor:ATV
19.03.2026
12:36
Komentari:0
Pankreas je jedan od najvažnijih organa u organizmu, ali mnogi na njegovo zdravlje počnu da obraćaju pažnju tek kada se pojave problemi.
Ljekari upozoravaju da način ishrane ima ogroman uticaj na njegov rad, a savremeni stil života brza hrana, slatkiši i prerađene namirnice – često ga dovode do preopterećenja.
Republika Srpska
Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije
Ovaj organ ima ključnu ulogu u varenju hrane i regulaciji šećera u krvi. Pankreas proizvodi enzime koji razgrađuju masti, proteine i ugljene hidrate, kao i hormon insulin koji kontroliše nivo glukoze. Kada je stalno izložen lošoj ishrani, njegov rad može oslabiti, što povećava rizik od pankreatitisa i dijabetesa tipa 2.
Ljekari posebno upozoravaju na nekoliko vrsta namirnica koje mogu predstavljati problem:
Hrana bogata rafinisanim šećerima – gazirana pića, industrijski slatkiši i grickalice često sadrže velike količine skrivenog šećera. Pankreas tada mora da luči više insulina, što dugoročno može dovesti do insulinske rezistencije.
Pržena i masna hrana – pomfrit, pržena piletina i druga jela bogata zasićenim mastima opterećuju probavni sistem i mogu povećati rizik od upale pankreasa.
Hronika
Hapšenje na banjalučkom aerodromu
Prerađeno meso – kobasice, salame i slični proizvodi sadrže mnogo zasićenih masti i soli, što može dodatno opteretiti metabolizam.
Trans masti – nalaze se u mnogim industrijskim proizvodima poput keksa, margarina i peciva i povezane su sa većim rizikom od metaboličkih poremećaja.
Stručnjaci naglašavaju da ni alkohol ne treba zanemariti, jer prekomjerna konzumacija može izazvati oštećenje pankreasa i dovesti do akutnog pankreatitisa, prenosi Najžena.
Za očuvanje zdravlja ovog organa preporučuje se ishrana bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama, ribom i orašastim plodovima. Uz to, važni su i redovna fizička aktivnost, dovoljno tečnosti i umjerenost u ishrani.
Stil
Modeli pantalona koji izdužuju figuru
Ljekari podsjećaju da simptomi poput bola u gornjem delu stomaka, nadutosti ili problema sa varenjem mogu biti znak da pankreas ne funkcioniše kako treba, zbog čega je važno reagovati na vreme i obratiti pažnju na svakodnevne navike.
