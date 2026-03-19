Logo
Large banner

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

ATV

ATV

19.03.2026

12:14

Komentari:

0
Евролига на м:телу на каналу Арена Спорт
Foto: Ustupljena fotografija

Od 1. aprila ljubitelji vrhunske košarke u Bosni i Hercegovini mogu uživati u Evroligi na Arena Sport kanalima - i to upravo kroz m:tel TV platforme, koje svojim korisnicima donose najatraktivniji sportski sadržaj na jednom mjestu.

Evroliga stiže u najuzbudljivijoj fazi sezone, kada svaki meč nosi dodatnu težinu, a borba za završnicu postaje sve intenzivnija. Posebnu pažnju privlače susreti regionalnih rivala Crvene zvezde i Partizana, ali i tima iz Dubaija, za koji nastupaju reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Dolazak Evrolige dio je unapređenja Arena Sport sadržaja, koji će od aprila biti dostupan u proširenom izdanju u okviru m:tel IPTV i m:SAT ponude. Gledaocima će biti na raspolaganju čak pet novih kanala - Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin, čime se dodatno obogaćuje sportski sadržaj.

Мтел, нови канали

Društvo

m:tel uvodi osam novih kanala, pogledajte ponudu

Uz Evroligu, korisnici m:tel-a već sada mogu pratiti i novu sezonu Formule 1, dok od aprila u program stižu i Bundesliga, španska Endesa liga, kao i fudbalska prvenstva Holandije, Portugala, Austrije, Slovenije i drugih evropskih liga.m:tel još jednom potvrđuje da je prava adresa za sve ljubitelje sporta, donoseći najvažnija takmičenja i ekskluzivne prenose direktno na svoje TV platforme.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mtel

mtel arena sport

Arena sport

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Колапс у најави: Ускоро на снази нова правила на границама

Društvo

Kolaps u najavi: Uskoro na snazi nova pravila na granicama

2 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Sveštenik riješio dilemu mnogih vjernika: Šta uraditi ako se omrsimo tokom posta?

3 h

0
Вода чаша

Društvo

Kakav je kvalitet vode koju pijemo?

3 h

0
АМС упозорава возаче: Опрез

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner