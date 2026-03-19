Akcija "Koverta": Podignuta optužnica protiv 14 osoba

Optužnica je podignuta protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Ende Pavić Pečenković, Muhameda Ajanovića, Dalile Hakalović, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića, Emine Kiseljaković.

Kako navode iz Tužilaštva, oni se terete se za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem te prevara u službi.

U optužnici su tužioci predložili ukidanje pritvora Muhamedu Ajanoviću, a određivanje mjera zabrane i to zabrana obavljanja funkcije dekana na Stomatološkom fakultetu, zabranu posjećivanja Stomatološkog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja sa svjedocima i osumnjičenima.

Takođe, u odnosu na Dalilu Hakalović, predložena je zabrana obavljanje funkcije glavne prosvjetne inspektora KUIP-a, posjećivanje zgrade inspekcije, Stomatološkog fakulteta i sastajanje sa svjedocima i osumnjičenima.

Endi Pavić Pečenković predložena je zabrana obavljanja funkcije ministra u Vladi KS i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima. Dženiti Viteškić zabrana obavljanje funkcije pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima.

"U odnosu na članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu predložena je zabrana obavljanja funkcije u Upravnom odboru, te sastajanje sa svjedocima i osumnjičenima", navodi se u saopštenju.

Podizanju optužnice prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva KS u saradnji s istražiocima Uprave policije MUP-a KS i Uredom za borbu protiv korupcije KS, a u skladu s potpisanim Memorandumom u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela.

Optužnica je proslijeđena Opštinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje.