Došao čovjeku u dvorište i slomio mu lobanju

Muškarac R. M. (61) iz okoline Niša zadobio je teške povrede u tuči, a zbog sumnje da ga je pretukao uhapšen je B. T. (41).

Drama se dogodila 12. marta u jednom selu kod Niša kada je osumnjičeni došao u dvorište žrtve.

Region Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

- B. T. je došao kod R. M. i napao ga je. Šta je bio motiv još uvijek nije sasvim utvrđeno. R. M. je zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu. Ljekari su mu konstatovali povrede glave, odnosno prelom lobanje, kao i druge povrede unutrašnjih organa - kaže izvor.

Osumnjičeni je nakon brutalnog prebijanja zadržan u pritvoru do 30 dana, a dalja istraga je u toku, prenosi Kurir.