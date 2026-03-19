Živio bez pluća punih 48 sati: Ljekari napravili medicinsku revoluciju

Jedan 33-godišnji muškarac uspeo je da preživi čak 48 sati bez pluća, zahvaljujući inovativnom sistemu veštačkih pluća, prije nego što je primio transplantaciju oba plućna krila.

U izvještaju objavljenom u žurnalu Med izdavača Cell Press, hirurzi su detaljno opisali kako su pacijentu uklonili teško inficirana pluća i koristili sistem vještačkih pluća da bi održali njegovo tijelo u životu dok nije bilo dostupno donorovo tkivo, piše ScienceDaily.

"Bio je u kritičnom stanju. Srce mu je stalo čim je stigao. Morali smo da uradimo reanimaciju. Kada je infekcija toliko teška da se pluća bukvalno tope, ona su nepovratno oštećena. Tada pacijenti umiru", rekao je glavni autor Ankit Barat, grudni hirurg na Sjeverozapadnom univerzitetu.

Pacijent je razvio akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) nakon gripa koji se zakomplikovao bakterijskom upalom pluća. Njegova pluća su postala nepovratno oštećena, a njegovo tijlo previše nestabilno za trenutnu transplantaciju.

"Srce i pluća su suštinski povezani. Kada nema pluća, kako održati pacijenta u životu", objasnio je Barat.

Sistem vještačkih pluća privremeno je preuzeo funkciju organa - oksigenisao krv, uklanjao ugljen-dioksid i podržavao cirkulaciju, što je omogućilo srcu i drugim organima da nastave da funkcionišu.

Dva dana kasnije, transplantacija plućnih krila uspešno je obavljena, a pacijent danas živi normalnim životom.

Barat ističe da ova praksa može otvoriti nove mogućnosti za kritično oboljele pacijente:

"Konvencionalno, transplantacija pluća je rezervisana za pacijente sa hroničnim bolestima. Trenutno vlada mišljenje da ako dobijete težak ARDS, treba nastaviti sa podrškom i pluća će se na kraju oporaviti. Prvi put, biološki, pružamo molekularni dokaz da će nekim pacijentima biti potrebna transplantacija oba plućna krila, inače neće preživjeti", reako je Barat.

Iako je pristup trenutno ograničen na specijalizovane centre, Barat se nada da će u budućnosti omogućiti spašavanje većeg broja pacijenata.

"U mojoj praksi, mladi pacijenti umiru skoro svake nedjelje jer niko nije shvatio da je transplantacija opcija. Kod teških oštećenja pluća izazvanih respiratornim virusima ili infekcijama, čak i u akutnim stanjima, transplantacija pluća može spasti život", kaže Barat, a prenosi Informer.