Rusi razvili sistem za automatsko otkrivanje metastaza raka

Ruski naučnici razvili su sistem vještačke inteligencije za automatsko otkrivanje metastaza kolorektalnog raka u limfnim čvorovima, saopšteno je danas iz pres službe Univerziteta Sečenov.

"Naučnici Sečenovskog univerziteta, zajedno sa ruskom IT kompanijom Medikal neuronets i stručnjacima Moskovske gradske onkološke bolnice broj 62, razvili su sistem vještačke inteligencije za automatsko otkrivanje metastaza kolorektalnog raka u limfnim čvorovima", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Kako je objašnjeno, novi sistem funkcioniše u dvije faze, najprije algoritam analizira cijeli digitalni preparat i označava sumnjiva područja, a zatim slijedi detaljnija analiza, tokom koje program precizno određuje granice tumorskih ćelija, prekrivajući ih poluprovidnom maskom.

Takav pristup omogućava ljekarima da se brže snađu i usmere pažnju na potencijalno značajne zone.

"Ova tehnologija ne zamjenjuje ljekara, već služi kao alat za podršku u donošenju odluka. U perspektivi, ovakva rješenja mogu biti integrisana u digitalna radna mjesta patomorfologa, čime bi se smanjio rizik od propuštanja sitnih žarišta i unaprijedila standardizacija onkološke dijagnostike", zaključili su predstavnici Univerziteta.